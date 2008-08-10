Блохин впервые выиграл «дома»

В трудном поединке с Томью команда Олега Блохина одержала первую домашнюю победу в сезоне.

2:1 – важная победа Москвы в борьбе за выживание. В этот раз команда Блохина, отлично проведя начало матча, еле отбилась в конце игры, вынося мяч подальше от своей штрафной, сообщает Football.ua.

Результаты других матчей 17-й тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги:

Спартак - Химки - 1:1

Крылья Советов - Локомотив - 2:0

Шинник - Луч-Энергия - 1:2