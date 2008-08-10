Блохин впервые выиграл «дома»
05:36, 10 августа 2008Спорт
908
Результаты матчей 17-й тура российской премьер-лиги
В трудном поединке с Томью команда Олега Блохина одержала первую домашнюю победу в сезоне.
2:1 – важная победа Москвы в борьбе за выживание. В этот раз команда Блохина, отлично проведя начало матча, еле отбилась в конце игры, вынося мяч подальше от своей штрафной, сообщает Football.ua.
Результаты других матчей 17-й тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги:
Спартак - Химки - 1:1
Крылья Советов - Локомотив - 2:0
Шинник - Луч-Энергия - 1:2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter