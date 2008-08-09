Саакашвили: грузинским спортсменам лучше оставаться в Пекине

Правительство Грузии приняло решение оставить олимпийскую сборную страны на соревнованиях в Пекине.

Как заявил представитель НОК Грузии Горги Чанишвили, президент Грузии Михаил Саакашвили отправил спортсменам сообщение, в котором говорилось, что для страны будет лучше, если они останутся на Олимпийских играх. Г.Чанишвили добавил, что при необходимости члены грузинской сборной должны быть готовы в любой момент покинуть соревнования, передает Associated Press.

Ранее появилась информация, что олимпийская сборная Грузии может покинуть Пекин в связи с событиями в Южной Осетии. В Национальном олимпийском комитете (НОК) страны сообщили, что окончательное решение по данному вопросу примет президент страны Михаил Саакашвили.