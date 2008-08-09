Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. Автор нынешней сенсации (а сенсации ли?) - полтавская Ворскла. Подопечные Николая Павлова устроили киевлянам "полтавскую битву": дважды отыгрывались по ходу матча и в итоге отобрали у вице-чемпиона два очка.

Ворскла - Динамо Киев 2:2 (Есин 34, Цурри 79 - Милевский 30, Бангура 60)

Черноморец - Кривбасс 2:0 (Васкес 55, Косырин 84)

Металлург Д - ФК Харьков 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 (пен), Кингсли 63)

Карпаты - Ильичевец 1:0 (Фещук 40 (пен))

Напомним, что вчера в Днепропетровске Днепр и Шахтер сыграли всухую 0:0.

Завтра играют Металлист - ФК Львов, Металлург З - Таврия, Арсенал - Заря.