Донецкий Металлург закрепил свое лидерство в Чемпионате Украины

Завершились два из сегодняшних четырех матчей 4-го тура Чемпионата Украины из футбола. Сегодня больше везет хозяевам. Донецкий Металлург продлил свою беспроигрышную серию. Дончане дома разгромили ФК Харьков - 3:0. Набрав максимальное количество баллов в четырех встречах Металлург продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Во Львове же местные Карпаты обыграли Ильичевец со скромным счетом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти.

Металлург Д - ФК Харьков 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 пен., Кингсли 63)

Карпаты - Ильичевец 1:0 (Фещук 40 пен.)