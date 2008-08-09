Донецкий Металлург закрепил свое лидерство в Чемпионате Украины
18:50, 09 августа 2008Спорт
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Результаты 4-го тура
Завершились два из сегодняшних четырех матчей 4-го тура Чемпионата Украины из футбола. Сегодня больше везет хозяевам. Донецкий Металлург продлил свою беспроигрышную серию. Дончане дома разгромили ФК Харьков - 3:0. Набрав максимальное количество баллов в четырех встречах Металлург продолжает возглавлять турнирную таблицу.
Во Львове же местные Карпаты обыграли Ильичевец со скромным счетом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти.
Металлург Д - ФК Харьков 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 пен., Кингсли 63)
Карпаты - Ильичевец 1:0 (Фещук 40 пен.)
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