Грузинские спортсмены могут быть дисквалифицированы на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу на встрече с оппозицией, передает Новости-Грузия .

"Наши олимпийцы собираются провести в Пекине на Олимпиаде акцию протеста, чтобы привлечь внимание мира к тому, что сегодня происходит в Грузии. Согласно уставу олимпийского комитета, это повлечет за собой дисквалификацию спортсменов", - сказал Саакашвили.

Он также сообщил, что несколько спортсменов заявили о своем намерении вернуться в Грузию как можно скорее для того, чтобы записаться в резервисты.