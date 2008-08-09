Олимпийские чемпионы в дзю-до и фехтовании (добавлены фото)

Спортсменки сборной США по фехтованию взяли весь комплект олимпийских наград в соревнованиях саблисток. Первое место заняла Мэриэл Загунис, победившая в финале свою соотечественницу со счетом 15:8. Серебро досталось Саде Джекобсон, а бронза - Бекке Уорд, которая в схватке за третье место одержала победу над россиянкой Софьей Великой.

10 августа на Олимпиаде в Пекине будет разыгран комплект медалей в соревнованиях шпажистов.

*** Дзюдоист сборной Южной Кореи Чо Мин Хо выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года. Кореец, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финале взял верх над австрийцем Людвигом Пайшером, получив оценку "иппон". Бронзовые медали завоевали голландец Рубин Хукс и узбек Ришод Собиров.

*** Румынская дзюдоистка Алина Думитру, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, также завоевала золотую медаль Олимпиады-2008. В финале румынская спортсменка взяла верх над представительницей Кубы Янет Бермой, получив за один из своих приемов оценку "иппон", что автоматически принесло ей победу. Бронзовые медали достались японке Рюоко Тани, в прошлом дважды побеждавшей на Олимпийских играх, и аргентинке Пауле Паретто.

Таким образом, в неофициальном командном зачете у Китая две медали (обе золотые), у США - три (все разные), у Южной Кореи - золто и серебро. По одному золоту - у Чехии, Испании, Румынии, по одному серебру - у Австрии, Италии, Кубы, России, Турции, по одной бронзе - у Аргентины, КНДР, Голландии, Тайваня, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии, Японии.