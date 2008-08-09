Украинские пловцы вышли в полуфинал Олимпиады
16:59, 09 августа 2008Спорт
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Результаты Борисика и Лисогора - 8 и 12
На Олимпиаде в Пекине завершился первый день соревнований, во время которого, в частности, прошли квалификационные заплывы у пловцов.
Украинцам Игорю БОРИСИКУ и Олегу ЛИСОГОРУ в 100 м брасом удалось пробиться в полуфинал, показав 8-й и 12-й результат соответственно, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Победители будут определяться уже завтра.
В то же время не удалось попасть в финальные соревнования украинским дзюдоистам – Людмиле ЛУСНИКОВОЙ в весовой категории 48 кг и Максиму КОРОТУНУ (весовая категория 60 кг) и гребцам (парная двойка) в составе Яны ДЕМЕНТЬЕВОЙ и Екатерины ТАРАСЕНКО.
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