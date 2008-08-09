Украинские пловцы вышли в полуфинал Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине завершился первый день соревнований, во время которого, в частности, прошли квалификационные заплывы у пловцов.

Украинцам Игорю БОРИСИКУ и Олегу ЛИСОГОРУ в 100 м брасом удалось пробиться в полуфинал, показав 8-й и 12-й результат соответственно, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Победители будут определяться уже завтра.

В то же время не удалось попасть в финальные соревнования украинским дзюдоистам – Людмиле ЛУСНИКОВОЙ в весовой категории 48 кг и Максиму КОРОТУНУ (весовая категория 60 кг) и гребцам (парная двойка) в составе Яны ДЕМЕНТЬЕВОЙ и Екатерины ТАРАСЕНКО.