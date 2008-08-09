Украинский боксер одержал первую победу на Олимпиаде

Украинский боксер Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО в весовой категории 75 кг уверенно победил Ванга ЖИАНЖЕНГА (Китай) со счетом 15:6.

«Несмотря на безумную поддержку китайского боксера даже в виде звукового шума украинец был на высоте», - сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«В первом раунде я присматривался к сопернику, ну а затем взял инициативу в свои руки и довел бой до победы», - подчеркнул С.ДЕРЕВЯНЧЕНКО.

На вопрос, как он оценивает следующего своего соперника - кубинца, украинский боксер ответил: «С ним я неоднократно встречался на многочисленных турнирах, поєтому надеюсь, что опыт таких боев мне пригодится».