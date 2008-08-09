Шоссейную велогонку на Олимпиаде-2008 выиграл испанец (фото)

14:20, 09 августа 2008
Спорт
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За ним пришли итальянец и швейцарец

Испанец Самуэль Санчес завоевал золото в групповой гонке велосипедистов. На втором месте  Давиде Ребеллин (Италия), на третьем - Фабиан Канчеллара (Швейцария).

После розыгрыша четырех комплектов наград первое место в командном зачете у Китая (2 медали), второе делят Чехия и Испания.

Самуэль Санчес

Фото Reuters

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