Шоссейную велогонку на Олимпиаде-2008 выиграл испанец (фото)

За ним пришли итальянец и швейцарец

Испанец Самуэль Санчес завоевал золото в групповой гонке велосипедистов. На втором месте Давиде Ребеллин (Италия), на третьем - Фабиан Канчеллара (Швейцария). После розыгрыша четырех комплектов наград первое место в командном зачете у Китая (2 медали), второе делят Чехия и Испания. Фото Reuters

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