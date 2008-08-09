Шоссейную велогонку на Олимпиаде-2008 выиграл испанец (фото)
14:20, 09 августа 2008Спорт
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За ним пришли итальянец и швейцарец
Испанец Самуэль Санчес завоевал золото в групповой гонке велосипедистов. На втором месте Давиде Ребеллин (Италия), на третьем - Фабиан Канчеллара (Швейцария).
После розыгрыша четырех комплектов наград первое место в командном зачете у Китая (2 медали), второе делят Чехия и Испания.
|Самуэль Санчес
Фото Reuters
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