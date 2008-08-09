Украинцы на Олимпиаде: стрельба не пошла
11:53, 09 августа 2008Спорт
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Спортсмены сделали выводы
На Олимпиаде в Пекине завершились выступления мужчин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
Украинцы Олег ОМЕЛЬЧУК и Иван РЫБОВАЛОВ заняли соответственно 17-е и 35-е места, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
По словам спортсменов, они были настроены решительно, но сделав первые выстрелы, поняли, что стрельба не пошла. «Очень не довольны результатом, хотя на старт выходили в полной боевой готовности. Конечно, мы сделали для себя выводы и в следующих номерах программы все учтем», – подчеркнули олимпийцы.
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