Украинцы на Олимпиаде: стрельба не пошла

На Олимпиаде в Пекине завершились выступления мужчин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Украинцы Олег ОМЕЛЬЧУК и Иван РЫБОВАЛОВ заняли соответственно 17-е и 35-е места, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

По словам спортсменов, они были настроены решительно, но сделав первые выстрелы, поняли, что стрельба не пошла. «Очень не довольны результатом, хотя на старт выходили в полной боевой готовности. Конечно, мы сделали для себя выводы и в следующих номерах программы все учтем», – подчеркнули олимпийцы.