Сборная Китая завоевала первое золото Олимпийских Игр (добавлены фото)

Китайская тяжелоатлетка Чэнь Сеся (Chen Xiexia), выступающая в весовой категории до 48 килограммов, выиграла золотую медаль Олимпиады-2008. Эта награда стала для сборной Китая первой на Играх в Пекине. Второе место заняла спортсменка из Турции Сибел Озкан, а бронза досталась представительнице Тайваня Чэнь Вэйлин.

25-летняя Чэнь Сеся выиграла золотую медаль, установив два олимпийских рекорда - в толчке (117 килограммов) и в сумме двух упражнений (212 килограммов). Сибел Озкан завершила соревнования с результатом 199 килограммов, а Чэнь Вэйлин - с результатом 196 килограммов.

*** Чешка Катерина Эммонс завоевала золото в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров. В этом же виде программы россиянка Любовь Галкина выиграла серебряную медаль. Снежана Пейчич из Хорватии - бронза.

*** Китаец Панг Вэй (Pang Wei) выиграл золотую медаль Олимпиады-2008 в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров. Это золото стало для сборной Китая вторым, и она возглавила неофициальный командный зачет. Серебряная медаль досталась Чжину Чжон О из Южной Кореи, а бронзовая - Киму Чжон Су из Северной Кореи.

Таким образом, после розыгрыша трех комплектов наград первое место в командном зачете у Китая, второе у Чехии.

Фото AP и Reuters