Сегодня открываются Олимпийские игры

Сегодня в Пекине официально открываются Олимпийские игры. Уже сейчас говорят, что спортивное мероприятие является наиболее заполитизированным со времен Олимпиады в Москве в 1980 году.

После ряда противоречивых заявлений о несоблюдении прав человека в Китае и проблеме Тибета, внимание сосредоточено на церемонии открытия, отмечает Би-би-си.

Президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогг на своей последней перед Играми пресс-конференции еще раз отметил, что спортсмены не должны делать никаких политических заявлений на официальных мероприятиях.

После семи лет планирования и инвестиций на 40 миллиардов долларов Китай сделал все, чтобы поразить мир свой идеальной организацией.

Открытие будет осуществляться в новом национальном стадионе, который получил название Гнездо птицы, из-за массивного переплетение стальных конструкций.

Во время церемонии открытия на поле выйдут 10 тысяч участников шоу, за которым будут наблюдать, как ожидается 4 миллиарда зрителей во всем свете.