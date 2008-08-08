Заявка Спартака на Лигу чемпионов

Как сообщает Football.ua, в список А вошли вратари: Плетикоса, Джанаев; защитники: Штранцль, Иранек, Дедура, Фати, Филипенко, Родригес; полузащитники: Павленко, Ковальчук, Ковач, Майдана, Моцарт, Быстров, Горбатенко; нападающие: Баженов, Павлюченко, Веллитон.

В список В (игроки, родившиеся не ранее 1 января 1987 года и являющиеся воспитанниками клуба) вошли вратари: Губин, Комиссаров; защитники: Паршивлюк, Иванов, Шишкин, Гультяев; полузащитники: Лугачев, Рыжков, Советкин; нападающие: Дзюба, Прудников, Малоян, Бажев и Григорьев.

Кроме того, спартаковцы имеют возможность заявить на матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов еще одного игрока не позднее 12 августа.