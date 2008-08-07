Президент МОК ждет, что на допинге попадутся 30-40 олимпийцев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге заявил, что во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине от 30 до 40 допинг-проб дадут положительный результат, сообщает TSN. Рогге добавил, что будет рад, если в действительности допинг-скандалов на Олимпиаде будет меньше.

По словам Рогге, ожидать, что ни одна допинг-проба не даст положительный результат, было бы нереалистично. Президент МОК сравнил допинг в спорте с криминалом в обществе. Рогге отметил, что нельзя представить себе общество без законов, тюрьм и полицейских, а все люди, занимающиеся спортом, не могут быть святыми.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах положительный результат дали 26 из 3500 проведенных допинг-тестов. На Играх-2008 будет взято 4500 допинг-проб.