Флаг США в Пекине понесет беженец из Судана

Знаменосцем американской сборной на открытии Олимпийских игр в Пекине станет 23-летний бегун на дистанцию в 1500 метров Лопес Ломонг (Lopez Lomong), сообщает Reuters со ссылкой на Национальный олимпийский комитет США.

Кандидатура знаменосца была выбрана по итогам голосования капитанов всех команд, входящих в олимпийскую сборную США. "Это огромная честь, что товарищи по команде выбрали меня, - заявил Ломонг. - Церемония открытия - лучший день и лучший момент Олимпиады".

Ломонг, родившийся в Дарфуре (Судан), где шла гражданская война, в шестилетнем возрасте был похищен боевиками, сбежал от них, добрался до Кении, и в течение 10 лет жил в лагере для беженцев. В 2001 году Ломонг вместе с еще несколькими сотнями юных беженцев из Судана был перевезен в США. Американское гражданство он получил в 2007 году.

Ломонг - активист гражданского движения за разрешение проблем родной ему суданской провинции Дарфур. Позиции США и Китая в отношении Дарфура серьезно расходятся, поэтому избрание знаменосцем Ломонга выглядит как внешнеполитический жест.