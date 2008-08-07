Сегодня в Олимпийской деревне в Пекине поднят украинский флаг.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины, именно поднятие флага в Олимпийской деревне символизирует, что государство готово к Олимпийским играм. В преддверие старта Игр XXIX Олимпиады о такой готовности заявила и Украина.

Вместе с флагом нашего государства были подняты и флаги таких стран, как Непал, Латвия, Сербия и Ангола.

Мэр Олимпийской деревни вручила президенту НОК Сергею БУБКЕ и шефу миссии НОК на Играх XXIX Олимпиады Нине УМАНЕЦ символический подарок, а они в свою очередь – украинские сувениры.

«Украинские олимпийцы готовы в честной и бескомпромиссной борьбе соревноваться на Олимпийских играх», - подчеркнул С.БУБКА.

В поднятии украинского флага также приняли участие вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в КНР Сергей КАМЫШОВ и спортсмены, которые к этому времени уже прибыли в Олимпийскую деревню.

Напомним, что завтра, 8 августа, в Пекине пройдет торжественная Церемония открытия Игр XXIX Олимпиады.