Назначена дата боя Виталия Кличко с Самуэлем Питером

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко, не выходивший на ринг с декабря 2004 года, проведет бой за титул WBC (Всемирный боксерский совет) с нигерийцем Сэмюэлом Питером 11 октября. Об этом сообщил Кен Хершман - один из руководителей спортивного канала Showtime, который будет транслировать поединок, передает интернет-издание fightnews.com.

По словам Кличко, ему трудно поверить, что день его возвращения на ринг наконец наступил. Боксер отметил, что его не беспокоят никакие травмы и он готов вернуть титул, принадлежавший ему до декабря 2004 года.

Кличко-старший объявил о завершении карьеры в конце 2005 года, когда он не смог выйти на бой за титул WBC с Хасимом Рахманом из-за травмы колена. Всемирный боксерский совет объявил украинца "почетным чемпионом", предоставив ему право в случае возвращения на ринг встретиться с действующим чемпионом, напоминает Лента.ру.

В настоящее время титулом WBC владеет Сэмюэл Питер, отобравший это звание у россиянина Олега Маскаева в марте 2008 года. Питер пообещал сначала победить Виталия Кличко, а затем отобрать титулы IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) у Владимира Кличко.

В каком городе состоится бой Сэмюэл Питер - Виталий Кличко, официально не сообщается. Однако авторитетный сайт boxrec.com указывает, что поединок пройдет в Берлине.