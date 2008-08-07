На Олимпиаде открыли «Украинский дом»

Cегодня в Посольстве Украины в Китайской Народной Республике состоялась торжественная церемония открытия “Украинского дома” на ХХІХ Летних олимпийских и XIII Паралимпийских играх 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Это учреждение, где будут осуществляться торжественные мероприятия Национального олимпийского комитета Украины во время игр, которое в этот раз впервые создано на базе Посольства Украины, сообщили в МИД.

В церемонии открытия “Украинского дома” приняли участие вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО, Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в КНР Сергей КАМЫШЕВ.

Украинский дом будет работать на территории Посольства Украины во время ХХІХ Летних олимпийских игр и XIII Паралимпийских игр 2008 года.

Как сообщал УНИАН, игры ХХІХ Олимпиады состоятся в Пекине (Китайская Народная Республика) с 8 по 24 августа 2008 года, ХІІІ Паралимпийские игры - 6-17 сентября.