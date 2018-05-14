Динамо-Дрогеда: жаль, что не приснился Сёмину швейцарский "Тун"

Назвать то, что мы увидели в двух матчах киевлян с “Дрогедой”, победным выходом в следующий отборочный раунд - язык не поворачивается...

Одно из двух - либо квалификационный уровень нынешнего состава киевского “Динамо” соответствует уровню ирландской “Дрогеды”, либо кто-то где-то играет в свою, внефутбольную игру с букмекерами.

Можно лишь представить себе, какие ставки были сделаны на победу киевлян во вчерашнем матче и кто в итоге сорвал банк после совсем неожиданного счета - 2:2.

Впрочем, оставим такие догадки для любителей криминальных сюжетов, в конечном итоге, если бы не сенсации, то букмекерские конторы обанкротились бы.

А, как по мне, должны просто признать, что такая ничья, такая игра доказала - “Динамо” последовательно, сезон за сезоном, опустилось с прежних высот до категории вполне посредственных команд, и для него каждый матч за пределами Ахтырки превращается в вымученное, надрывное испытание.

Если бы киевскому “Динамо” понадобилось высечь на своих брендах девиз, то лучше, чем "Для нас слабых соперников не бывает!" на данный момент не найти. Домашние поражения от “Металлиста” уже не кажутся сенсацией, вместо этого сенсацией кажется, как вчера нашему прославленному экс- и вице-чемпиону удалось устоять под ударами вполне внештатной “Дрогеды”, которая в своем чемпионате Ирландии из 19 матчей проиграла шесть и занимает скромное пятое место среди 12 команд.

Не по линии динамовских ворот прокатился вчера мяч на последней минуте матча, а по линии разграничения на “Динамо”, которое мы знали, и “Динамо”, которое мы видим.

Уже почти четыре года прошло с тех пор, как динамовцы одержали свою последнюю победу в Лиге чемпионов, в команде меняются тренеры, игроки, концепции и подходы, а воз и ныне там - скрипящая телега, которая когда-то называлась динамо-машиной.

Можно сколько угодно говорить, что киевляне после гостевой победы в Ирландии несколько недооценили соперника, да еще и быстрый мяч усыпил их бдительность, и штанги все облупили да и судья как-то не туда свистел сначала, но это все разговоры в пользу бедных.

Высококлассная команда как раз и отличается от посредственной тем, что умеет быстро делать выводы и знает, как контролировать ход событий на поле, не доводить дело до инфарктов. Умеет, в конечном итоге, отодвинуть назойливого соперника от своих ворот и просто убивать время, доводя матч до нужного результата.

Сильной команде забитый гол добавляет адреналина и бросает игроков вперед на добивание соперника. А на динамовцев гол Алиева вчера подействовал как седативный препарат - они начали просто имитировать игру, не завершая почти каждый эпизод. Немного здесь не дотянули, немного там не добежали, не допрыгнули, немного уступили в единоборстве. Невооруженным глазом было видно, что бело-голубые уже готовые пойти на перерыв, считая дело вполне сделанным.

Странно, что такой опытный специалист как Сёмин не уловил эту смену настроений, не всыпал перцу расслабленым “горе-дембелям”. Ведь один забитый мяч - это всегда неуверенно, невыразительно, неубедительно, особенно для нынешнего ”Динамо”, которое так и не научилось свои ворота держать сухими.

Прямая обязанность тренера - видеть игру не только в отдельных эпизодах, отрезках времени, но чувствовать ее как целостное и в то же время переменчивое явление. Руководить - значит предугадывать.

Тем более, это был для Юрпалыча премьерный еврокубковый матч дома, мог бы «накрутить» игроков как следует, доказать, что он таки что-то обновил в команде, которая уже который год в еврокубках едва дышит.

Может его усыпила показная скромность тренера ирландцев в предматчевых интервью, который притворялся шлангом, мол, и куда нам с киевлянами тягаться.

Жаль, что в таком случае не приснился Семину швейцарский “Тун”.

Судья на 42-й минуте дернул за ручку холодного душа, и мы увидели, чего стоят все высокопарные разговоры о трансферах “Динамо”, о селекции, об иностранных специалистах по физподготовке, о блинах с икрой красной и черной.

Не без оснований хроникеры «Дрогеды» на официальном сайте команды написали: лишь ширина голевой линии отделила нас от исторической победы в Киеве.

Это ж только сопоставить бюджеты “Динамо” и “Дрогеды”, сравнить масштабы клубной инфраструктуры, численность людей (специалистов?), которые задействованы в клубах, и мы лишний раз убедимся, что таки так - на единицу ВВП в Украине энергозатраты в 3-4 раза больше, чем в развитых странах. И в футбольном хозяйстве, к сожалению, то же самое - КПД как у паровоза.

Не хочется впадать в критицизм, но назвать то, что мы увидели в двух матчах киевлян с “Дрогедой”, победным выходом в следующий отборочный раунд - язык не поворачивается.

Вопросов больше, чем ответов.

Например, как готовился (или как готовили) к матчу вратаря Луценко, что он допустил детско-юношеские ошибки в игре?

Почему Диакате с Михаликом никак не научится играть позиционно, не терять из вида нападающих соперника?

Почему потеряли форму Бангура и Кравец?

Список можно продолжить, но ясно одно - если “Динамо” не даст на такие вопросы позитивные ответы в следующих поединках с московским “Спартаком” (“Спартаком”!), тогда можно констатировать - год Семина в Киеве прошел впустую.

Олег Савицкий

Видео забитых голов и опасных моментов можно посмотреть здесь.