Кто и как забивал в матче Лиги чемпионов Динамо - Дрогеда (видео)

Вчера состоялся ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами Динамо (Киев, Украина) и Дрогеда Юнайтед (Ирландия). Счет 2:2 стал настоящим разочарованием для болельщиков бело-синих.

Киевские динамовцы на протяжении игры владели незначительной инициативой, а последние минуты игры вполне могли стать для них последними минутами в Лиге в этом году. Тренер ирландцев заявил на послематчевой пресс-конференции, что его команда заслуживала выхода в следующий круг квалификации больше чем Динамо. Так ли это в действительности – судить вам.

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Видео с сайта Football.ua