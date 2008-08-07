Кто и как забивал в матче Лиги чемпионов Динамо - Дрогеда (видео)

12:20, 07 августа 2008
Спорт
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Кто заслужил Москву?

Вчера состоялся ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами Динамо (Киев, Украина) и Дрогеда Юнайтед (Ирландия). Счет 2:2 стал настоящим разочарованием для болельщиков бело-синих.

Киевские динамовцы на протяжении игры владели незначительной инициативой, а последние минуты игры вполне могли стать для них последними минутами в Лиге в этом году. Тренер ирландцев заявил на послематчевой пресс-конференции, что его команда заслуживала выхода в следующий круг квалификации больше чем Динамо. Так ли это в действительности – судить вам.

 

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Видео с сайта Football.ua

 

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