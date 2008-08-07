Членом МОК сегодня избрали еще одного украинца

Сегодня на сессии Международного олимпийского комитета, которая завершилась в Пекине, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА был избран членом МОК - Международный олимпийский комитет по квоте национальных олимпийских комитетов мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.

«Я рад, что могу быть полезным Международному олимпийскому комитету и продолжать популяризировать олимпийское движение как в мире, так и в моей стране – Украине», - подчеркнул С.БУБКА после голосования.

Таким образом, на сегодняшний день членами МОК - Международного олимпийского комитета от Украины являются С.БУБКА и Валерий БОРЗОВ.