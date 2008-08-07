Членом МОК сегодня избрали еще одного украинца
10:40, 07 августа 2008Спорт
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До этого был один Борзов
Сегодня на сессии Международного олимпийского комитета, которая завершилась в Пекине, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА был избран членом МОК - Международный олимпийский комитет по квоте национальных олимпийских комитетов мира.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.
«Я рад, что могу быть полезным Международному олимпийскому комитету и продолжать популяризировать олимпийское движение как в мире, так и в моей стране – Украине», - подчеркнул С.БУБКА после голосования.
Таким образом, на сегодняшний день членами МОК - Международного олимпийского комитета от Украины являются С.БУБКА и Валерий БОРЗОВ.
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