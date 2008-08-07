О чём думал Сёмин на последних секундах матча

После матча Динамо с Дрогедой, имевшего драматичную развязку и закончившегося боевой ничьей 2:2, главные тренеры команд пообщались с журналистами в рамках традиционной послематчевой пресс-конференции.

Тренер гостей Пол Дулин: "Вчера на предматчевой пресс-конференции я ощущал неуважение к нашей команде, все говорили лишь о предстоящих матчах со Спартаком, но считаю, что сегодня именно Динамо должно было проиграть. На протяжении всего матча мы хорошо защищались, хорошо нападали, и должны были реализовывать шансы, которые нам были предоставлены в концовке матча. В Москву должны были ехать именно мы, а не Динамо."

Стоит отметить, что тренера Дрогеды собравшиеся журналисты провели из зала аплодисментами, тем самым отмечая высокий уровень футбола, продемонстрированный его подопечными в поединке против Динамо.

Наставник Динамо Юрий Семин: "Мы контролировали ход игры на протяжении практически всего матча. Но, как оказалось, в последние минуты мы плохо среагировали на две замены, когда у ирландцев на поле вышли два высокорослых игрока, которые могли забить победный для гостей мяч. У нас опять же проблемы с реализацией моментов, а также неуверенные действия при навесах. Да и Луценко сыграл не лучшим образом… Тем не менее, хорошо то, что хорошо кончается. Мы прошли в следующий квалификационный раунд, и в дальнейшем будем вести подготовку к матчам со Спартаком".

На вопрос журналистов "Что вы подумали, когда на последних секундах матча мяч катился вдоль линии ворот?", Юрий Сёмин ответил: "Все произошло настолько быстро, что я не успел ни о чем подумать".

По материалам Football.ua