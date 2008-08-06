Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА
Шахтер сыграет против Динамо
Завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА
Артмедиа (Словакия) - Тампере (Финляндия). 4:2 Первый матч 3:1
Рапид (Австрия) - Анортосис (Кипр) 3:1 (0:3)
Динамо (Хорватия) - Домжале (Словения) 3:2 (3:0)
Динамо (Грузия) - Панатинаикос (Греция) 0:0 (0:3)
Базель (Швейцария) - Гетеборг (Швеция) 4:2 (1:1)
Спарта (Чехия) - Шериф (Молдова) 2:0 (1:0)
БАТЭ(Беларусь) - Андерлехт (Бельгия) 2:2 (2:1)
Висла (Польша) - Бейтар (Израиль) 5:0 (1:2)
МТК (Венгрия) - Фенербахче (Турция) 0:5 (0:2)
Модрица (Босния) - Ольборг (Дания) 1:2 (0:5)
Партизан (Сербия) - Интер (Азербайджан) 2:0 (1:1)
Динамо(Киев, Украина) - Дрогеда (Ирландия) 2:2 (2:1)
Напомним, что вчера сыграны матчи:
Вентспилс (Латвия) - Бранн (Норвегия) 1:2 (1:0).
Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландия) 2:1 (0:0).
Матчи третьего отборочного раунда пройдут 12-27 августа. В них встретятся:
"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)
"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)
"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва)
"Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша)
"Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь)
"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)
"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия)
"Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина)
"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия)
"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция)
"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия)
"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния)
"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)