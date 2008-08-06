Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

Шахтер сыграет против Динамо

Завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА Артмедиа (Словакия) - Тампере (Финляндия). 4:2 Первый матч 3:1 Рапид (Австрия) - Анортосис (Кипр) 3:1 (0:3) Динамо (Хорватия) - Домжале (Словения) 3:2 (3:0) Динамо (Грузия) - Панатинаикос (Греция) 0:0 (0:3) Базель (Швейцария) - Гетеборг (Швеция) 4:2 (1:1) Спарта (Чехия) - Шериф (Молдова) 2:0 (1:0) БАТЭ(Беларусь) - Андерлехт (Бельгия) 2:2 (2:1) Висла (Польша) - Бейтар (Израиль) 5:0 (1:2) МТК (Венгрия) - Фенербахче (Турция) 0:5 (0:2) Модрица (Босния) - Ольборг (Дания) 1:2 (0:5) Партизан (Сербия) - Интер (Азербайджан) 2:0 (1:1) Динамо(Киев, Украина) - Дрогеда (Ирландия) 2:2 (2:1) Напомним, что вчера сыграны матчи: Вентспилс (Латвия) - Бранн (Норвегия) 1:2 (1:0). Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландия) 2:1 (0:0). Матчи третьего отборочного раунда пройдут 12-27 августа. В них встретятся: "Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) "Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) "Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) "Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания) "Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва) "Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша) "Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) "Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) "Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) "Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия) "Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина) "Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия) "Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция) "Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) "Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния) "Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)

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