Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

23:32, 06 августа 2008
Спорт
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Шахтер сыграет против Динамо

Завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Артмедиа (Словакия) - Тампере (Финляндия). 4:2 Первый матч 3:1

Рапид (Австрия) - Анортосис (Кипр) 3:1 (0:3)

Динамо (Хорватия) - Домжале (Словения) 3:2 (3:0)

Динамо (Грузия) - Панатинаикос (Греция) 0:0 (0:3)

Базель (Швейцария) - Гетеборг (Швеция) 4:2 (1:1)

Спарта (Чехия) - Шериф (Молдова) 2:0 (1:0)

БАТЭ(Беларусь) - Андерлехт (Бельгия) 2:2 (2:1)

Висла (Польша) - Бейтар (Израиль) 5:0 (1:2)

МТК (Венгрия) - Фенербахче (Турция) 0:5 (0:2)

Модрица (Босния) - Ольборг (Дания) 1:2 (0:5)

Партизан (Сербия) - Интер (Азербайджан) 2:0 (1:1)

Динамо(Киев, Украина) - Дрогеда (Ирландия) 2:2 (2:1)

Напомним, что вчера сыграны матчи:

Вентспилс (Латвия) - Бранн (Норвегия) 1:2 (1:0).

Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландия) 2:1 (0:0).

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 12-27 августа. В них встретятся:

"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)

"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва)

"Барселона" (Испания)  - "Висла" (Польша)

"Левски" (Болгария)  - БАТЭ (Беларусь)

"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)

"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия)

"Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина)

"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия)

"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция)

"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия)

"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния)

"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)

 

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