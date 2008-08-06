Сборная донецкой милиции поднялась на вершину Эльбруса

Сборная команда правоохранителей Донецкой области совершила восхождение на высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, в состав сборной из 8 человек вошли сотрудники облуправления милиции, а также милицейского «спецназа» и охранного подразделения «Титан». Возглавил сборную начальник милиции общественной безопасности Советского райотдела Макеевского горуправления милиции Юрий МИХАЙЛЕНКО.

По его словам, «вершину высотой 5642 метра по сложности восхождения, связанной с тем, что это действующий вулкан, приравнивают к 7-тысячникам».

«На высоте 3800 метров, чтобы удлинить адаптационный период и привыкнуть к высокогорью, мы направились не прямо к вершине, а вокруг горы. Это был своеобразный вызов профессиональным альпинистам и спортсменам», - сказал Ю.МИХАЙЛЕНКО.

Он добавил, что обогнув Эльбрус по часовой стрелке, группа прошла около 130 километров, преодолев 4 перевала и 7 ледников. «Пережили и проливной дождь, который почти сутки не давал выйти из палаток, и свежий снег, засыпавший все трещины и расщелины, а потом крупный град», - отметил руководитель сборной.

Он также сообщил, что на вершине участники восхождения оставили милицейский вымпел и флаг ГУМВД Украины в Донецкой области.