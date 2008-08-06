Завершился, слава Богу, матч Динамо - Дрогеда
Спартак мог поехать не в Киев, а в Ирландию
Завершился ответный матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами Динамо (Киев, Украина) и Дрогеда (Ирландия)
Динамо - Дрогеда 2:2 (Алиев 13, Милевский 73 пен. - Робинсон 42 пен., Гартленд 89).
Матч, вопреки ожиданиям, прошел без большого преимущества киевлян, а последние минуты игры вполне могли оказаться для них последними минутами в Лиге этого года. Дрогеда была ОЧЕНЬ близка к третьему голу.
По результатам двух встреч (первый матч Динамо выиграло 2:1) в третий отборочный раунд выходит киевское Динамо. Его соперником, согласно жеребьевке, будет московский Спартак.
Первый матч третьего квалификационного раунда Спартак (Москва) - Динамо (Киев) состоится 13 августа в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Ответная игра пройдет 27 августа в Киеве. Победитель выйдет в групповой турнир.
На эту минуту также завершились матчи БАТЭ - Андерлехт 2:2 (2:1), и Динамо, Тбилиси - Панатинаикос 0:0 (0:3). Белорусской команде предстоят матчи с софийским Левски (Болгария), а греки ждут итогов матча Спарта - Шериф.