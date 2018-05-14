Олимпийские игры в Пекине: какие шансы у украинцев?

8 августа в Китае состоится открытие летних Олимпийских игр-2008. В состав официальной делегации Украины на нынешнюю Олимпиаду включены 254 спортсмена, которые выступят в 28 видах спорта. Это самая большая команда в истории независимости украинского государства. На что стоит надеяться украинским спортсменам, насколько государство приложило усилия к их подготовке и удастся ли опередить афинский результат? Своими прогнозами с УНИАН поделились эксперты Николай Томенко, народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (2006-2007 гг.) АФИНСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАМ НЕ ПОВТОРИТЬ

Олимпиада - это всегда показатель развития физической культуры и спорта каждой отдельной страны. Но тут нужно давать оценку не только с точки зрения завоеванных наград спортсменами, участвующими в Олимпиаде, а в целом с точки зрения эффективности государственной политики в этой сфере.

В канун Олимпиады в Пекине Украина переживает один из наихудших периодов в развитии физической культуры и массового спорта. Это объясняется не только сухой статистикой, а тем, что впервые представители игровых видов спорта не будут принимать участие в Олимпиаде. Для Украины игровые виды спорта, такие как футбол, гандбол, волейбол, водное поло всегда были популярны, в них наша страна была конкурентоспособной. Провал игровых видов спорта требует серьезного разговора и соответствующих кадровых решений по чиновникам, отвечающим за эти виды спорта. Поскольку они не выполнили свою задачу. Непростая ситуация и в соответствующих федерациях указанных видов спорта. Не всегда чиновники, возглавляя соответствующую федерацию, обеспечивают нормальное развитие конкретного вида спорта. Мы также не увидим фантастического успеха и представителей нашей легкой атлетики. Но эти результаты направления связаны с упадком в целом массового спорта, поскольку в последние годы состоялось массовое закрытие спортивных площадок, сокращение спортивных секций.

Чтобы страна получила позитивный результат, необходимо значительное реформирование в управлении физической культурной и спортом. Когда речь идет о подготовке к Олимпиаде, то этим должен заниматься именно Национальный олимпийский комитет, а министерства должны выполнять функцию управления физической культурой и спортом. Тогда будет четкая и ясная ответственность НОК за результаты подготовки наших спортсменов на протяжении всех четырех лет. На сегодня мы наблюдаем картину, что подготовка к Олимпиаде была активизирована только в последний год, хотя должна была длиться все четыре года. В последнее время львиная доля сил и энергии была направлена на борьбу – кто будет делить средства на Евро-2012.

Если же говорить о конкретных прогнозах, то очевидно для всех, что афинский результат не повторить (12-е место среди 202 стран-участниц, 23 медали - УНИАН). Это связано не с субъективными причинами, а системным кризисом в управлении и финансировании физкультуры и спорта. Еще одной проблемой остается тот факт, что Украина - единственная страна, в которой нет ясной системы спортивной медицины и антидопинговой профилактики. Все декларации по этому вопросу до сих пор остаются только на бумаге. Как человек, болеющий за спортивное настоящее Украины и занятый парламентской поддержкой этой сферы, могу сказать, что парламент не первый год выделяет средства на решение этого вопроса.

Грустно и смешно, когда чиновники говорят, что Украину в этом году на Олимпиаде будет представлять самая большая команда за всю историю независимости нашего государства. Нужно отойти от практики оперирования лозунгом, мол, главное не выиграть, а участвовать. Не обязательно на государственные средства везти на Олимпиаду тех спортсменов, которые в общем рейтинге занимают 50 или 70 место. Участвовать в олимпийских состязаниях должны те, кто действительно может конкурировать и соревноваться за медали, или молодые спортсмены, которые, пройдя апробацию Олимпиадой, впоследствии способны отстаивать честь Украины. Как максимально успешный результат Олимпиады для Украины следует ждать получения 15-17 медалей, три из которых золотые. Это тот максимум, на который способна наша команда. Но я думаю, не стоит произносить приговоры нашим спортсменам и тренерам, а по завершении Олимпиады вернуться к реализации новой стратегии государственной политики. Украина должна определиться с теми видами спорта, которые действительно требуют серьезного развития и финансирования, а не финансировать все виды спорта без исключения в размере по 100 гривен. Кроме того, необходимо направить средства на восстановление спортивной инфраструктуры – строительство площадок, спортивных секций и ввести эффективную систему отбора спортсменов. Пока этого не будет, Украина будет жить информацией о покупке очередных легионеров футбольными командами и новостями о закрытии спортивных телевыпусков.

Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ-2008 УКРАИНА БУДЕТ В 20-КЕ ЛУЧШИХ СТРАН МИРА

Если Олимпийские игры - это главные спортивные соревнования четырех лет, то каждый спортсмен и его тренерский штаб ставил себе целью показать свой максимальный результат. Тот анализ, который у нас есть, говорит о том, что подавляющее большинство спортсменов подошли к Олимпиаде в наилучшей форме. Верю в то, что все они, не считаясь ни с какими сложности, в первую очередь погодными, покажут свой наилучший результат на Олимпийских играх в Пекине, каждый из 254 ныне аккредитованных украинских спортсменов.

Все необходимые действия и мероприятия на заключительном этапе подготовки, то есть на протяжении 2008 года со стороны министерства были предприняты: и в вопросах финансирования, и в вопросах обеспечения необходимым оборудованием, и в вопросах, связанных с проведением необходимых сборов, обеспечением участия каждого спортсмена в соревнованиях, которые были определены тренером как самые необходимые для его подготовки. Более того, мы шли навстречу и спортсменам, и тренерам и при необходимости увеличивали финансирование на конкретного спортсмена и другие необходимы расходы с целью его максимальной поддержки. Кроме того, Президент Украины своим указом увеличил стипендии победителям, призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Правительство увеличило от 2-х до 4-х раз разовое вознаграждение для олимпийцев. Я, как министр, подписал с каждой федерацией, с каждым тренерским штабом конкретного вида спорта соответствующие протоколы-обязательства относительно того результата, который они должны показать на Олимпийских играх.

Определенный провал в системе подготовки был в 2007 г. Это было связано с действием закона “О государственных закупках”, который до некоторой степени парализовал и не дал возможности своевременно закупити необходимое оборудование, инвентарь для спортсменов, кандидатов в Олимпийскую сборную, а также в полной мере профинансировать их участие в мероприятиях и сборах. Нам удался этот вопрос урегулировать в первый месяц 2008 года. Помимо отмены закона, министерство также добилось специальной упрощенной процедуры для всех товаров в и работ, связанных с олимпийской сборной. На заключительном этапе мы никаких проблем с этим не имели.

Определенная дезорганизация в работе министерства относительно участия и подготовки наших спортсменов тоже наблюдалась, и спортсмены показали не те результаты на протяжении 2007 года на международных соревнованиях, на которые реально претендовали. Если в 2006 году был один прогноз и упрямо говорили, что 25 наград реальны для Украины, то когда я вернулся на работу, прогноз, к сожалению, уже был не такой утешительный. Но меры, предпринятые в 2008 году, дадут свой позитивный результат уже непосредственно на Олимпиаде.

Я ожидаю, что каждый спортсмен покажет свой лучший результат. Украина будет не менее чем в двадцатке лучших стран мира по итогам Олимпиады-2008. Завоевать медаль мы можем практически в каждом виде спорта из 28, в которых представлены наши спортсмены: в легкой атлетике, в плавании, в вольной борьбе, в греко-римской борьбе, дзюдо, стрельбе пулевой, стрельбе из лука и т.д.

На этой Олимпиаде есть еще один экспериментальный момент. Дополнительные полномочия по участию Олимпийской сборной а также ее подготовке были предоставлены НОК, который возглавляет Сергей Бубка. Это наше сознательное решение с целью повышения статуса, уровня ответственности НОК. Я надеюсь, это должно быть позитивным сигналом и дополнительной поддержкой. Мы сознательно идем на то, чтобы повышать уровень ответственности не только министерства и государства в целом, но и НОК как общественной организации, каждого спортсмена, каждого тренера, каждого руководителя федерации за итоговый результат. Мы рассматриваем весь этот коллектив государственных органов, общественных организаций, как одну команду, которая возможно впервые на этих Олимпийских играх выступает таким составом – одной командой.

Эльбрус Тедеев, народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма У НАС ВСЕ ДЕРЖИТСЯ НА ЭНТУЗИАСТАХ

Без государственной поддержки спорт не может развиваться на должном уровне. Не секрет, что за 17 лет независимости Украины не был построен ни один спортивный комплекс, чтоб наши дети занимались, развивались и впоследствии становились профессиональными спортсменами. В Московской области за 8 лет построено 20 спортивных комплексов, дворцов спорта и универсальных спортивных площадок. И это только одна область. В Беларуси построены во всех областях ледовые дворцы со всей надлежащей инфраструктурой. В Азербайджане, в Армении, во всех странах СНГ, это я говорю только о наших ближайших соседях, развивается спортивная инфраструктура, у них слова с делами не расходятся.

У нас, к величайшему сожалению, огромные проблемы. Всё держится на энтузиастах – абсолютно всё. Кто может сегодня реально говорить о результатах Олимпиады-2008? Это довольно сложный вопрос. Наиболее талантливые и одаренные от Бога могут быть чемпионами или призерами. Но государство очень мало делает со своей стороны. Это не то время, чтобы спортсменов накормить, одеть - и они будут побеждать. В советское время тоже кормили и одевали, но еще давали машины и квартиры.

Афинский результат был в какой-то мере прогнозируем. В правительстве Виктора Федоровича в 2002-2003 гг. были постановления Кабмина о повышении стипендий с 60 грн. до 9 тыс. Это был огромный стимул для того этапа застоя нашей спортивной жизни. Нужно уделять больше внимания спорту и больше заниматься государственной программой развития спорта.

Возможно, украинская команда и не в лучшей форме. Но я уверен, что она достойно покажет себя на международной китайской арене.

Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастики РОССИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ЭТОЙ ОЛИМПИАДЕ 10 ЛЕТ

Мне бы очень хотелось, чтобы наши спортсмены привезли как можно больше медалей. Но мы должны реально смотреть на ту ситуацию, которая сложилась в результате выполненной за четыре года работы.

За год спортсмена нельзя подготовить и сказать: он выиграет медаль. Это сложный процесс. Нужно было готовиться четыре года: подготовить базы, фундамент, молодежь. Я приведу лишь один пример, как готовились россияне. Россия готовилась к этой Олимпиаде 10 лет, чтобы реализовать сегодня поставленную задачу - выиграть 80 медалей. Сегодня ситуация в нашем спорте, мягко говоря, плачевная. И сколько медалей привезут наши спортсмены - сказать сложно.

Взять даже мой любимый вид спорта – спортивную гимнастику, откуда я вышла и прилагаю максимально усилия, чтобы она развивалась в Украине. На Олимпиаде разыгрывается 14 медалей. Это приоритетный вид спорта. Мы должны о нем думать и вкладывать в него средства, чтобы получить какой-то результат. А мы до сих пор сидим без спортивных снарядов. Сборная уже поехала. Следовательно это уже неактуально, и мы уже их не получим. Для национальной олимпийской сборной каждые четыре года покупались необходимые снаряды. В этом году спортсмены тоже должны были бы тренироваться на тех снарядах, которые будут в Китае. Это необходимо. Я сама как гимнастка знаю, что это такое. Но мы их не получили. Это впервые. Так как мы сегодня можем требовать медалей от спортсменов, если у нас нет элементарных условий для этого?

Я желаю всем спортсменам как можно больше медалей. Это адский труд. Спортсмены – это не артисты. Они не могут выйти на площадку, спеть и заработать $20 тысяч за два часа. Они по 8-9 часов проводят в залах. Спорт все время был на дотациях государства. Для того, чтобы на следующий олимпийский цикл мы могли что-то прогнозировать, мы должны создать условия и базу во всех направлениях. Не только материальную базу, хотя это одна из первоочередных потребностей, ведь спортсмен должен за свой труд достойно зарабатывать, но и базу тренировочную.

Сегодня у руля спорта должны стоять профессионалы, а не те замы, которых мы сегодня имеем в НОК. Государство принимает участие в подготовке спортсменов, но не в том объеме, в котором необходимо. Нам нужно объединиться всем и делать какие-то выводы, вносить законы в ВР о спонсорстве и т.д. Мы держались на старом багаже, который остался после Советского Союза. Этот потенциал исчерпался. Его нет. Двигатель не может работать без масла. Он когда-нибудь и остановится.

Опрашивали Анна Ященко, Ольга Федорченко