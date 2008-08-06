Кто выиграет больше медалей на Олимпиаде?

Вице-президент Олимпийского комитета США Джим Шерр заявил, что американские спортивные власти считают главным претендентом на победу в медальном зачете Игр-2008 сборную Китая. По словам Шерра, хозяева пекинской Олимпиады имеют предпочтительные шансы выиграть больше всего золотых медалей, сообщает Reuters.

Олимпийский комитет США считает, что конкуренцию сборной Китая должны составить американские и российские спортсмены. Один из членов совета директоров комитета Питер Уберрот добавил, что на летних Олимпийских играх сборная США "не привыкла к роли аутсайдера".

На последней летней Олимпиаде 2004 года в Афинах американцы заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 36 золотых медалей. Второй стала команда Китая (32 золотые медали), а третьей - сборная России (27).