Суркис дал Рабиновичу от ворот поворот

Руководство ФК «Динамо» Киев отказало киевскому «Арсеналу» в проведении матча 4 тура украинской премьер-лиги с участием клуба Вадима Рабиновича на стадионе им. В. Лобановского.

Как отмечает пресс-служба ФК «Арсенал» руководство динамовцев, «которое еще неделю назад заявило о том, что “выручает” «Арсенал», сегодня проснулось и направило на имя руководства канониров письмо. В нем, в частности, говорится: «…в связи с проведением значительного количества официальных матчей на стадионе «Динамо», ФК «Динамо» Киев не может дать разрешение на проведение на нашем стадионе матча 4 тура между командами «Арсенал» Киев – «Заря» Луганск ».

По словам пресс-службы «канониров», руководство клуба - в полном шоке: «Это было неожиданно. Поскольку никаких других запасных вариантов нет, мы даже не представляем, где будем принимать луганскую «Зарю» – у нас пока нет ни какого-либо запасного варианта, ни каких-либо идей. Более того, даже не исключаем, что нам просто негде будет принять команду».

На вопрос, каков выход из сложившейся ситуации, представитель клуба констатировал: «Никакого выхода пока нет. Ни Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, ни киевская власть по-прежнему не дают ответа по нашей проблеме – футбол никого не интересует. Мы думаем, что это еще один удар не только по «Арсеналу», но и по украинскому футболу».