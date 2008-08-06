«Шахтер» продал форварда «Днепру» за $5,5 миллиона
12:00, 06 августа 2008Спорт
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Контракт на 3 года
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) достиг договоренности о продаже форварда Алексея БЕЛИКА в днепропетровский «Днепр».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», сумма трансфера составляет 5,5 млн. долларов. Контракт заключен на три года.
А.БЕЛИК выступал за «Шахтер» с 2000 по 2007 годы. В сезоне 2007/2008 полгода провел в аренде в немецком «Бохуме».
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