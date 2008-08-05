Тимошенко о финансовом вознаграждении для паралимпийцев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что финансовое вознаграждение за призовые места для украинских паралимпийцев должно быть таким же по размерам как и для участников Олимпиады. Об этом она заявила сегодня на официальной церемонии проводов Национальной паралимпийской сборной Украины на ХІІІ летние Паралимпийские игры в Пекине.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что этот вопрос будет рассматриваться завтра заседании правительства.

Обращаясь к спортсменам, премьер отметила: “Мы будем радоваться каждой вашей победе. Вы являетесь славой и гордостью Украины. Я хочу, чтобы вы еще раз удивили мир своими победами”. Ю.ТИМОШЕНКО пожелала паралимпийцам удачи, и выразила надежду, что Украина встретит их с победами.

На торжествах также транслировалось видео-приветствие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году денежные вознаграждения обладателям олимпийских и паралимпийских наград были разными – 100 и 50 тыс. долларов соответственно.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта инициирует повышение денежных вознаграждений победителям Паралимпийских игр.

Правительство Украины в этом году увеличило денежные вознаграждения призерам Олимпийских игр. В частности, сейчас денежное вознаграждение за золотую медаль составляет 700 тыс. грн., за серебряную – 500 тыс. грн., за бронзовую – 350 тыс. грн.