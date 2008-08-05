Сыграны сегодняшние матчи Лиги чемпионов УЕФА

Сыграны сегодняшние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Вентспилс (Латвия) - Бранн (Норвегия) 1:2 (Первый матч 1:0).

Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландия) 2:1 (0:0).

Бранн и Каунас выходят в третий отборочный раунд. Бранну предстоят игры с Марселем (Франция).

Каунас ждет своего соперника по результатам завтрашнего матча "Ольборг" (Дания) - "Модрица" (Босния и Герцоговина).

Напомним, что завтра играют:

Артмедиа (Словакия) - Тампере (Финляндия). Первый матч 3:1

Рапид (Австрия) - Анортосис (Кипр) 0:3

Динамо (Хорватия) - Домжале (Словения) 3:0

Динамо (Грузия) - Панатинаикос (Греция) 0:3

Базель (Швейцария) - Гетеборг (Швеция) 1:1

Спарта (Чехия) - Шериф (Молдова) 1:0

БАТЭ (Беларусь) - Андерлехт (Бельгия) 2:1

Висла (Польша) - Бейтар(Израиль) 1:2

МТК (Венгрия) - Фенербахче (Турция) 0:2

Модрица (Босния) - Ольборг (Дания) 0:5

Партизан (Сербия) - Интер (Азербайджан) 1:1

Динамо (Киев, Украина) - Дрогеда (Ирландия) 2:1

Победители по сумме двух матчей выходят в третий отборочный раунд, игры которого пройдут 12-27 августа.