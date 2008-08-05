Полный список олимпийской сборной Украины (по видам спорта)
254 участника в 28 видах спорта
Нынешний состав олимпийской сборной Украины станет рекордным по числу спортсменов – 254. Так, в Атланте - в 1996 году - страну представляли 230 спортсменов. Через четыре года в Сиднее – 231. А в Афинах-2004 соревновались 245 украинских атлетов.
В Пекине украинцы будут состязаться в 28 видах спорта, в которых выполнили критерии отбора на Олимпийские игры. Стоит отметить, что в составе сборной семь действующих олимпийских чемпионов и 97 атлетов, имеющих опыт выступлений на Играх.
БАДМИНТОН
1. Дружченко Владислав (Днепропетровская область) - одиночный разряд.
2. Грига Лариса (Днепропетровская область) – одиночный разряд.
БОКС
3. Чигаев Георгий (Львовская область) – 48 кг.
4. Ломаченко Василий (Одесская область) – 57 кг.
5. Ключко Александр (Николаевская область) – 60 кг.
6. Стрецкий Александр (Днепропетровская область) – 69 кг.
7. Деревянченко Сергей (Николаевская область) – 75 кг.
8. Усик Александр (Крым) – 91 кг.
9. Глазков Вячеслав (Луганская область) - +91 кг.
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
10. Стадник Андрей (Львов - Хмельницкий) – 66 кг.
11. Алдатов Ибрагим (Харьковская область) – 74 кг.
12. Ищенко Иван (Николаевская область) – 120 кг.
13. Федоришин Василий (Киев - Ивано-Франковск) – 60 кг.
14. Данько Тарас (Киев – Николаев) – 84 кг.
15. Тибилов Георгий (Харьковская область) – 96 кг.
16. Остарчук Юлия (Волынская область) – 63 кг.
17. Микульчин Ирина (Киев – Хмельницкий) – 48 кг.
18. Синишин Наталия (Львовская область) – 55 кг.
19. Ващук Оксана (Львов – Луцк) – 72 кг.
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
20. Варданян Армен (Запорожская область) – 66 кг.
21. Шацких Владимир (Днепропетровская область) – 74 кг.
22. Коваль Юрий (Одесская область) – 55 кг.
23. Дараган Александр (Донецкая область) – 84 кг.
24. Крьока Олег (Запорожская область) – 96 кг.
25. Чернецкий Александр (Донецк – Киев) – 120 кг.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
26. Иванов Артем (Крым) – 94 кг.
27. Торохтий Алексей (Харьковская область) – 105 кг.
28. Разаренов Игорь (Одесская область) – 105 кг.
29. Удачин Артем (Донецкая область) - +105 кг.
30. Шинечко Игорь (Львовская область) - +105 кг.
31. Давыдова Наталья (Черниговская область) – 69 кг.
32. Миронюк Надежда (Волынская область) – 75 кг.
33. Коробка Ольга (Черниговская область) - +75 кг.
34. Довгаль Юлия (Одесская область) - +75 кг.
ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК
35. Винокуров Андрей (Харьковская область) – керин.
36. Дюдя Владимир (Киевская область) – индивидуальная гонка-преследование, командная гонка-преследование.
37. Кононенко Роман (Крым) – командная гонка-преследование.
38. Полатайко Любомир (Крым) – командная гонка-преследование, парная гонка.
39. Полищук Максим (Донецкая область) – командная гонка-преследование.
40. Попков Виталий (Донецк – Крым) – индивидуальная гонка-преследование.
41. Рыбин Владимир (Донецкая область) – парная гонка, групповая гонка.
42. Щедов Виталий (Крым) – командная гонка-преследование.
43. Калитовская Леся (Луганская область) – индивидуальная гонка-преследование.
44. Лагкути Сергей (Крым) – групповая гонка.
ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ
45. Подгорный Руслан (Киевская область) – групповая гонка, индивидуальная гонка.
46. Костюк Денис (Донецкая область) – групповая гонка, индивидуальная гонка.
47. Гривко Андрей (Николаевская область) – групповая гонка.
48. Попович Ярослав (Львовская область) – групповая гонка.
49. Кащишина Оксана (Хмельницкий – Днепропетровск) – групповая гонка.
50. Стяжкина Татьяна (Николаевская область) – групповая гонка.
51. Высоцкая Евгения (Одесская область) – групповая гонка.
ВЕЛОСПОРТ-МАУНТЕНБАЙК
52. Рысенко Сергей (Луганская область) – кросс-кантри.
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
53. Билоущенко Сергей (Николаевская область) – четверка парная.
54. Гринь Сергей (Киевская область) – четверка парная.
55. Павловский Владимир (Днепропетровская область) – четверка парная.
56. Прокопенко Дмитрий (Николаевская область) – четверка парная.
57. Дементьева Яна (Харьковская область) - двойка парная.
58. Тарасенко Екатерина (Днепропетровская область) – двойка парная.
59. Колесникова Татьяна (Николаев – Днепропетровск) – четверка парная.
60. Олефиренко Елена (Херсонская область) – четверка парная.
61. Спирюхова Светлана (Николаевская область) – четверка парная.
62. Ляльчук Наталия (Днепропетровская область) – четверка парная.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
63. Чебан Юрий (Одесская область) – С-1, 500 м каноэ, одиночка; С-1, 1000 м каноэ, одиночка.
64. Крук Петр (Ровенская область) – С-2.
65. Джалилов Руслан (Днепропетровская область) – С-2.
66. Безуглый Сергей (Николаевская область) – С-2.
67. Прокопенко Максим (Николаев - Кировоград) – С-2.
68. Осипенко-Радомская Инна (Киев) – К-1, 500 м байдарка, одиночка.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
69. Леончук Георгий (Киев) – 49 er.
70. Лука Радион (Киев) – 49 er.
71. Калинчев Павел (Николаевская область) – класс «Торнадо».
72. Шафранюк Андрей (Николаевская область) – класс «Торнадо».
73. Оберемко Максим (Донецкая область) – RS:Х.
74. Масливец Ольга (Донецк – Тернополь) – RS:Х.
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
75. Гончаров Валерий (Харьковская область) – брусья, перекладина.
76. Воробйов Александр (Луганская область) – кольца.
77. Згоба Дарья (Ивано-Франковская область) – команда.
78. Краснянская Ирина (Черкасская область) – команда.
79. Козич Алина (Киев) – команда.
80. Проскурина Марина (Харьковская область) – команда.
81. Голенкова Валентина (Кировоградская область) – команда.
82. Коваль Анастасия (Киев) – команда.
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
83. Бессонова Анна (Киев) – индивидуальное первенство.
84. Годунко Наталия (Киев) – индивидуальное первенство.
85. Дмитраш Елена (Киев) – групповые упражнения.
86. Передерий Вера (Киев – Львов) – групповые упражнения.
87. Максименко Алина (Киев – Запорожье) – групповые упражнения.
88. Зубченко Вита (Киев) – групповые упражнения.
89. Слободян Юлия (Киев – Львов) – групповые упражнения.
90. Черепенина Кристина (Киев – Луганск) – групповые упражнения.
ДЗЮДО
91. Коротун Максим (Донецкая область) – 60 кг.
92. Билодид Геннадий (Киев) – 73 кг.
93. Гонтюк Роман (Киев – Ивано-Франковск) – 81 кг.
94. Греков Валентин (Днепропетровская область) – 90 кг.
95. Сотников Евгений (Запорожская область) – +100 кг.
96. Прищепа Марина (Киев) – 78 кг.
97. Лусникова Людмила (Запорожская область) – 48 кг.
98. Прокофьева Марина (Днепропетровская область) – +78 кг.
99. Смаль Наталия (Черниговская область) – 70 кг.
ПЛАВАНИЕ
100. Лисогор Олег (Киев) – 100 м брасс; эстафета 4 х 100 м комбинированная.
101. Адвена Сергей (Киев) – 200м вольный стиль; 200 м баттерфляй.
102. Дымо Валерий (Киев) – 200 м брасс.
103. Фесенко Сергей (Киев) – 400 м, 1500 м вольный стиль.
104. Сердинов Андрей (Днепропетровская область) – 100 м баттерфляй.
105. Бреус Сергей (Киевская область) – 100 м баттерфляй; эстафета 4 х 100 м комбинированная.
106. Борисик Игорь (Крым) – 100 м брасс; 200 м брасс.
107. Егошин Юрий (Одесская область) – 50 м; 100 м вольный стиль; эстафета 4 х 100 м комбинированная.
108. Силантьев Денис (Киев – Запорожье) – 200 м баттерфляй.
109. Исаков Александр (Киев – Ивано-Франковск) – 100 м; 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная.
110. Лепский Вадим (Киев) – 200 м; 400 м комплексное плавание.
111. Червинский Игорь (Харьковская область) – 10 км марафон.
112. Хлистунова Анна (Ровенская область) – 100 м брасс; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.
113. Зубкова Екатерина (Харьковская область) – 100 м баттерфляй; 100 м, 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 комплексная.
114. Амшенникова Ирина (Запорожская область) – 100 м; 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.
115. Клочкова Яна (Киев) – эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.
116. Пидлисная Юлия (Харьковская область) - 200 м брасс; эстафета 4 х 1000 м комплексная.
117. Степанюк Дарья (Харьковская область) – 4 х 100 – эстафета-вольный стиль; 100 м вольный стиль.
118. Серикова Оксана (Донецкая область) – 4 х 100 – эстафета; вольный стиль.
119. Дзеркаль Анна (Донецкая область) – 4 х 100 – эстафета, вольный стиль.
120. Дикиджи Екатерина (Ровенская область) – 4 х 100 – эстафета, вольный стиль.
121. Худякова Наталия (Киев) – 200 м вольный стиль.
122. Хала Татьяна (Днепропетровская область) – 200 м баттерфляй.
123. Самородина Наталия (Запорожская область) – 10 км марафон.
ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ
124. Юшко Дарья (Харьковская область) – дуэт.
125. Сидоренко Ксения (Харьковская область) – дуэт.
КОННЫЙ СПОРТ
126. Онищенко Александр (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.
127. Нагель Бьорн (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.
128. Ван Геберге Жан Клод (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.
129. Оффель Екатерина (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
130. Демидюк Сергей (Киев) – бег 110 м з/б.
131. Гешко Иван (Черновецкая область) – бег 1500 м.
132. Кузин Александр (Донецкая область) – марафон.
133. Ситковский Александр (Донецкая область) – марафон.
134. Матвийчук Василий (Хмельницкая область) – марафон.
135. Ковенко Андрей (Винницкая область) – 20 км ходьба.
136. Шелест Алексей (Сумская область) – 50 км ходьба.
137. Будза Сергей (Киевская область) – 50 км ходьба.
138. Казанин Алексей (Донецк – Киев) – 50 км ходьба.
139. Юрченко Денис (Донецкая область) – прыжки с шестом.
140. Мазурик Максим (Донецкая область) – прыжки с шестом.
141. Корчмид Александр (Киевская область) – прыжки с шестом.
142. Макарчев Андрей (Киев) – прыжки в длину.
143. Ястребов Виктор (Киевская область) – тройной прыжок.
144. Саволайнен Николай (Киев) – тройной прыжок.
145. Кузнецов Виктор (Киевская область) – тройной прыжок.
146. Кримаренко Брий (Киев – Житомир) – прыжки в высоту.
147. Нартов Александр (Харьковская область) – прыжки в высоту.
148. Демьянюк Дмитрий (Львовская область) – прыжки в высоту.
149. Билоног Юрий (Одесская область) – толкание ядра.
150. Авраменко Роман (Крым) – метание копья.
151. Виноградов Евгений (Киевская область) – метание молота.
152. Касьянов Алексей (Запорожская область) – многоборье.
153. Бодров Игорь (Харьковская область) – бег 200 м.
154. Глущенко Дмитрий (Киев) – бег 100 м.
155. Книш Михаил (Винницкая область) – бег 400 м.
156. Семенов Алексей (Донецкая область) – толкание ядра.
157. Семенов Андрей (Одесская область) – диск.
158. Тугай Игорь (Киевская область) – метание молота.
159. Рубанко Артем (Киевская область) – метание молота.
160. Пигида Наталия (Киевская область) – бег 200 м; эстафета 4 х 100 ; эстафета 4 х 400 м.
161. Штангеева Ирина (Донецкая область) – бег 200 м; эстафета 4 х 100 м.
162. Чебану Елена (Харьковская область) – эстафета 4 х 100 м.
163. Шепетюк Ирина (Ивано-Франковская область) – 4 х 100 м эстафета.
164. Погребняк Наталия (Харьковская область) – бег 100м; эстафета 4 х 100 м.
165. Ефремова Антонина (Донецкая область) – бег 400 м; эстафета 4 х 400 м.
166. Щербак Оксана (Полтавская область) – эстафета 4 х 400 м.
167. Карандюк Ксения (Киев) – эстафета 4 х 400 м.
168. Петлюк Татьяна (Киев) – бег 800 м; эстафета 4 х 400.
169. Рабченюк Анастасия (Киев) – бег 400 м /б; эстафета 4 х 400 м.
170. Снигур Евгения (Харьковская область) – бег 100 м з/б.
171. Лищинская Ирина (Донецкая область) – бег 1500 м.
172. Тобиас Наталья (Донецкая область) – бег 1500 м.
173. Горпинич Валентина (Одесская область) – бег 3000 м з/п.
174. Филонюк Татьяна (Хмельницкая область) – марафон.
175. Кревсун Юлия (Донецкая область) – бег 800 м.
176. Зозуля Вера (Тернопольская область) – 20 км ходьба.
177. Прокопук Надежда (Волынская область) – 20 км ходьба.
178. Паламар Вита (Запорожская область) – прыжки в высоту.
179. Степина Виктория (Николаев – Запорожье) – прыжки в высоту.
180. Рыбалко Виктория (Запорожская область) – прыжки в длину.
181. Стаднюк Александра (Черкасская область) – прыжки в длину.
182. Саладуха Ольга (Донецкая область) – тройной прыжок.
183. Кулик Лилия (Харьковская область) – тройной прыжок.
184. Мамеева Светлана (Харьковская область) – тройной прыжок.
185. Антонова Елена (Днепропетровская область) – метание диска.
186. Карсак Екатерина (Донецкая область) – метание диска.
187. Семенова-Фокина Наталья (Донецкая область) – метание диска.
188. Секачева Ирина (Киевская область) – метание молота.
189. Новожилова Ирина (Херсонская область) – метание молота.
190. Саенко Инна (Херсон - Ровно) – метание молота.
191. Ляхович Татьяна (Ивано-Франковская область) – метание копья.
192. Иванкова Ольга (Харьковская область) – метание копья.
193. Ребрик Вера (Крым) – метание копья.
194. Блонская Людмила (Крым – Киев) – многоборье; прыжки в длину.
195. Добрынская Наталия (Винницкая область) – многоборье.
196. Мельниченко Анна (Полтавская область) – многоборье.
197. Стуй Кристина (Ивано-Франковская область) – 100 м.
198. Ирхина Юлия (Харьковская область) – 400 м.
199. Беркут Наталия (Киевская область) – бег 10000 м.
200. Кущ Наталия (Донецкая область) – прыжки с шестом.
201. Скляренко Оксана (Днепропетровская область) – марафон.
202. Мищенко Анна (Харьковская область) – 1500 м.
203. Головченко Татьяна (Сумская область) – бег 5000 м.
204. Лукашевич Алексей (Днепропетровская область) – длина.
205. Гладун Зоя (Винницкая область) – 800 м.
206. Красовская Елена (Запорожская область) – 100 м з/п.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
207. Ивашко Маркиян (Львовская область) – личные, команда.
208. Рубан Виктор (Харьковская область) – личные, команда.
209. Сердюк Александр (Харьковская область) – личные, команда.
210. Коваль Виктория (Харьковская область) – личные.
211. Бережная Татьяна (Харьковская область) – личные.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
212. Айвазян Артур (Крым) – винтовка МГ-9; МГ-6; ГП-6.
213. Лазейкин Александр (Крым) – винтовка ГП-6.
214. Сухоруков Юрий (Донецкая область) – винтовка МГ-9; МГ-6.
215. Бондарук Роман (Львовская область) – скорострельный пистолет МП-8.
216. Петрив Александр (Львовская область) – скорострельный пистолет МП-8.
217. Омельчук Олег (Ровенская область) – пистолет ПП-3; МП-6.
218. Рыбовалов Иван (Одесская область) – пистолет ПП-3; МП-6.
219. Костевич Елена (Черниговская область) – пистолет ПП-2; МП-5.
220. Кальныш Наталия (Днепропетровская область) – винтовка ГП-4; МГ-5.
221. Шарипова Дарья (Черкасская область) – винтовка ГП-4.
222. Шитко Дарья (Херсонская область) – винтовка МГ-5.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
223. Мильчев Николай (Одесская область) – skeep (круг).
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
224. Никитин Юрий (Николаевская область) – индивидуальные прыжки.
225. Мовчан Елена (Николаевская область) – индивидуальные прыжки.
ПРЫЖКИ В ВОДУ
226. Кваша Илья (Николаевская область) – трамплин 3 м синхрон, индивидуальный.
227. Миляев Константин (Николаевская область) – вышка 10 м.
228. Захаров Антон (Запорожская область) – синхронные прыжки трамплин 3 м; вышка 10 м.
229. Пригоров Алексей (Харьковская область) – трамплин 3 м синхрон.
230. Шляхов Юрий (Днепропетровская область) – трамплин 3 м индивидуальный.
231. Федорова Елена (Николаевская) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.
232. Прокопчук Юлия (Киев) – вышка 10 м.
233. Волощенко Мария (Луганская область) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.
234. Писменская Анна (Луганск – Винница) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
235. Кирпулянский Дмитрий (Донецкая область) – личный зачет.
236. Тимощенко Павел (Киев) – личный зачет.
237. Терещук Виктория (Луганская область) – личный зачет.
ТЕННИС
238. Бондаренко Екатерина (Харьковская область) – парный разряд.
239. Бондаренко Елена (Харьковская область) – парный разряд.
240. Корытцева Мария (Харьковская область) – парный разряд.
241. Перебыйнис Татьяна (Харьковская область) – парный разряд.
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
242. Коу Лей (Донецкая область) – одиночный разряд.
243. Песоцкая Маргарита (Киев) – одиночный разряд.
244. Сорочинская Татьяна (Харьковская область) – одиночный разряд.
ТРИАТЛОН
245. Поликарпенко Владимир (Киев) – личные.
246. Сапунова Юлия (Жытомирская область) – личные.
ФЕХТОВАНИЕ
247. Никишин Богдан (Днепропетровская область) – шпага личная, команда.
248. Хворост Максим (Харьковская область) – шпага личная, команда.
249. Чумак Дмитрий (Киев) – шпага личная, команда.
250. Пундик Галина (Хмельницкая область) – сабля личная, команда.
251. Харлан Ольга (Николаевская область) – сабля личная, команда.
252. Хомрова Елена (Одесса – Николаев) – сабля личная, команда.
253. Лелейко Ольга (Киев) – рапира.
254. Шемякина Яна (Львовская область) – шпага личная.