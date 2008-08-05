Полный список олимпийской сборной Украины (по видам спорта)

Нынешний состав олимпийской сборной Украины станет рекордным по числу спортсменов – 254. Так, в Атланте - в 1996 году - страну представляли 230 спортсменов. Через четыре года в Сиднее – 231. А в Афинах-2004 соревновались 245 украинских атлетов.

В Пекине украинцы будут состязаться в 28 видах спорта, в которых выполнили критерии отбора на Олимпийские игры. Стоит отметить, что в составе сборной семь действующих олимпийских чемпионов и 97 атлетов, имеющих опыт выступлений на Играх.

БАДМИНТОН

1. Дружченко Владислав (Днепропетровская область) - одиночный разряд.

2. Грига Лариса (Днепропетровская область) – одиночный разряд.

БОКС

3. Чигаев Георгий (Львовская область) – 48 кг.

4. Ломаченко Василий (Одесская область) – 57 кг.

5. Ключко Александр (Николаевская область) – 60 кг.

6. Стрецкий Александр (Днепропетровская область) – 69 кг.

7. Деревянченко Сергей (Николаевская область) – 75 кг.

8. Усик Александр (Крым) – 91 кг.

9. Глазков Вячеслав (Луганская область) - +91 кг.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

10. Стадник Андрей (Львов - Хмельницкий) – 66 кг.

11. Алдатов Ибрагим (Харьковская область) – 74 кг.

12. Ищенко Иван (Николаевская область) – 120 кг.

13. Федоришин Василий (Киев - Ивано-Франковск) – 60 кг.

14. Данько Тарас (Киев – Николаев) – 84 кг.

15. Тибилов Георгий (Харьковская область) – 96 кг.

16. Остарчук Юлия (Волынская область) – 63 кг.

17. Микульчин Ирина (Киев – Хмельницкий) – 48 кг.

18. Синишин Наталия (Львовская область) – 55 кг.

19. Ващук Оксана (Львов – Луцк) – 72 кг.

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

20. Варданян Армен (Запорожская область) – 66 кг.

21. Шацких Владимир (Днепропетровская область) – 74 кг.

22. Коваль Юрий (Одесская область) – 55 кг.

23. Дараган Александр (Донецкая область) – 84 кг.

24. Крьока Олег (Запорожская область) – 96 кг.

25. Чернецкий Александр (Донецк – Киев) – 120 кг.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

26. Иванов Артем (Крым) – 94 кг.

27. Торохтий Алексей (Харьковская область) – 105 кг.

28. Разаренов Игорь (Одесская область) – 105 кг.

29. Удачин Артем (Донецкая область) - +105 кг.

30. Шинечко Игорь (Львовская область) - +105 кг.

31. Давыдова Наталья (Черниговская область) – 69 кг.

32. Миронюк Надежда (Волынская область) – 75 кг.

33. Коробка Ольга (Черниговская область) - +75 кг.

34. Довгаль Юлия (Одесская область) - +75 кг.

ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК

35. Винокуров Андрей (Харьковская область) – керин.

36. Дюдя Владимир (Киевская область) – индивидуальная гонка-преследование, командная гонка-преследование.

37. Кононенко Роман (Крым) – командная гонка-преследование.

38. Полатайко Любомир (Крым) – командная гонка-преследование, парная гонка.

39. Полищук Максим (Донецкая область) – командная гонка-преследование.

40. Попков Виталий (Донецк – Крым) – индивидуальная гонка-преследование.

41. Рыбин Владимир (Донецкая область) – парная гонка, групповая гонка.

42. Щедов Виталий (Крым) – командная гонка-преследование.

43. Калитовская Леся (Луганская область) – индивидуальная гонка-преследование.

44. Лагкути Сергей (Крым) – групповая гонка.

ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ

45. Подгорный Руслан (Киевская область) – групповая гонка, индивидуальная гонка.

46. Костюк Денис (Донецкая область) – групповая гонка, индивидуальная гонка.

47. Гривко Андрей (Николаевская область) – групповая гонка.

48. Попович Ярослав (Львовская область) – групповая гонка.

49. Кащишина Оксана (Хмельницкий – Днепропетровск) – групповая гонка.

50. Стяжкина Татьяна (Николаевская область) – групповая гонка.

51. Высоцкая Евгения (Одесская область) – групповая гонка.

ВЕЛОСПОРТ-МАУНТЕНБАЙК

52. Рысенко Сергей (Луганская область) – кросс-кантри.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

53. Билоущенко Сергей (Николаевская область) – четверка парная.

54. Гринь Сергей (Киевская область) – четверка парная.

55. Павловский Владимир (Днепропетровская область) – четверка парная.

56. Прокопенко Дмитрий (Николаевская область) – четверка парная.

57. Дементьева Яна (Харьковская область) - двойка парная.

58. Тарасенко Екатерина (Днепропетровская область) – двойка парная.

59. Колесникова Татьяна (Николаев – Днепропетровск) – четверка парная.

60. Олефиренко Елена (Херсонская область) – четверка парная.

61. Спирюхова Светлана (Николаевская область) – четверка парная.

62. Ляльчук Наталия (Днепропетровская область) – четверка парная.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

63. Чебан Юрий (Одесская область) – С-1, 500 м каноэ, одиночка; С-1, 1000 м каноэ, одиночка.

64. Крук Петр (Ровенская область) – С-2.

65. Джалилов Руслан (Днепропетровская область) – С-2.

66. Безуглый Сергей (Николаевская область) – С-2.

67. Прокопенко Максим (Николаев - Кировоград) – С-2.

68. Осипенко-Радомская Инна (Киев) – К-1, 500 м байдарка, одиночка.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

69. Леончук Георгий (Киев) – 49 er.

70. Лука Радион (Киев) – 49 er.

71. Калинчев Павел (Николаевская область) – класс «Торнадо».

72. Шафранюк Андрей (Николаевская область) – класс «Торнадо».

73. Оберемко Максим (Донецкая область) – RS:Х.

74. Масливец Ольга (Донецк – Тернополь) – RS:Х.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

75. Гончаров Валерий (Харьковская область) – брусья, перекладина.

76. Воробйов Александр (Луганская область) – кольца.

77. Згоба Дарья (Ивано-Франковская область) – команда.

78. Краснянская Ирина (Черкасская область) – команда.

79. Козич Алина (Киев) – команда.

80. Проскурина Марина (Харьковская область) – команда.

81. Голенкова Валентина (Кировоградская область) – команда.

82. Коваль Анастасия (Киев) – команда.

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

83. Бессонова Анна (Киев) – индивидуальное первенство.

84. Годунко Наталия (Киев) – индивидуальное первенство.

85. Дмитраш Елена (Киев) – групповые упражнения.

86. Передерий Вера (Киев – Львов) – групповые упражнения.

87. Максименко Алина (Киев – Запорожье) – групповые упражнения.

88. Зубченко Вита (Киев) – групповые упражнения.

89. Слободян Юлия (Киев – Львов) – групповые упражнения.

90. Черепенина Кристина (Киев – Луганск) – групповые упражнения.

ДЗЮДО

91. Коротун Максим (Донецкая область) – 60 кг.

92. Билодид Геннадий (Киев) – 73 кг.

93. Гонтюк Роман (Киев – Ивано-Франковск) – 81 кг.

94. Греков Валентин (Днепропетровская область) – 90 кг.

95. Сотников Евгений (Запорожская область) – +100 кг.

96. Прищепа Марина (Киев) – 78 кг.

97. Лусникова Людмила (Запорожская область) – 48 кг.

98. Прокофьева Марина (Днепропетровская область) – +78 кг.

99. Смаль Наталия (Черниговская область) – 70 кг.

ПЛАВАНИЕ

100. Лисогор Олег (Киев) – 100 м брасс; эстафета 4 х 100 м комбинированная.

101. Адвена Сергей (Киев) – 200м вольный стиль; 200 м баттерфляй.

102. Дымо Валерий (Киев) – 200 м брасс.

103. Фесенко Сергей (Киев) – 400 м, 1500 м вольный стиль.

104. Сердинов Андрей (Днепропетровская область) – 100 м баттерфляй.

105. Бреус Сергей (Киевская область) – 100 м баттерфляй; эстафета 4 х 100 м комбинированная.

106. Борисик Игорь (Крым) – 100 м брасс; 200 м брасс.

107. Егошин Юрий (Одесская область) – 50 м; 100 м вольный стиль; эстафета 4 х 100 м комбинированная.

108. Силантьев Денис (Киев – Запорожье) – 200 м баттерфляй.

109. Исаков Александр (Киев – Ивано-Франковск) – 100 м; 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная.

110. Лепский Вадим (Киев) – 200 м; 400 м комплексное плавание.

111. Червинский Игорь (Харьковская область) – 10 км марафон.

112. Хлистунова Анна (Ровенская область) – 100 м брасс; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.

113. Зубкова Екатерина (Харьковская область) – 100 м баттерфляй; 100 м, 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 комплексная.

114. Амшенникова Ирина (Запорожская область) – 100 м; 200 м на спине; эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.

115. Клочкова Яна (Киев) – эстафета 4 х 100 м комбинированная; эстафета 4 х 1000 м комплексная.

116. Пидлисная Юлия (Харьковская область) - 200 м брасс; эстафета 4 х 1000 м комплексная.

117. Степанюк Дарья (Харьковская область) – 4 х 100 – эстафета-вольный стиль; 100 м вольный стиль.

118. Серикова Оксана (Донецкая область) – 4 х 100 – эстафета; вольный стиль.

119. Дзеркаль Анна (Донецкая область) – 4 х 100 – эстафета, вольный стиль.

120. Дикиджи Екатерина (Ровенская область) – 4 х 100 – эстафета, вольный стиль.

121. Худякова Наталия (Киев) – 200 м вольный стиль.

122. Хала Татьяна (Днепропетровская область) – 200 м баттерфляй.

123. Самородина Наталия (Запорожская область) – 10 км марафон.

ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ

124. Юшко Дарья (Харьковская область) – дуэт.

125. Сидоренко Ксения (Харьковская область) – дуэт.

КОННЫЙ СПОРТ

126. Онищенко Александр (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.

127. Нагель Бьорн (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.

128. Ван Геберге Жан Клод (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.

129. Оффель Екатерина (Киев) – преодоление барьеров, 4 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

130. Демидюк Сергей (Киев) – бег 110 м з/б.

131. Гешко Иван (Черновецкая область) – бег 1500 м.

132. Кузин Александр (Донецкая область) – марафон.

133. Ситковский Александр (Донецкая область) – марафон.

134. Матвийчук Василий (Хмельницкая область) – марафон.

135. Ковенко Андрей (Винницкая область) – 20 км ходьба.

136. Шелест Алексей (Сумская область) – 50 км ходьба.

137. Будза Сергей (Киевская область) – 50 км ходьба.

138. Казанин Алексей (Донецк – Киев) – 50 км ходьба.

139. Юрченко Денис (Донецкая область) – прыжки с шестом.

140. Мазурик Максим (Донецкая область) – прыжки с шестом.

141. Корчмид Александр (Киевская область) – прыжки с шестом.

142. Макарчев Андрей (Киев) – прыжки в длину.

143. Ястребов Виктор (Киевская область) – тройной прыжок.

144. Саволайнен Николай (Киев) – тройной прыжок.

145. Кузнецов Виктор (Киевская область) – тройной прыжок.

146. Кримаренко Брий (Киев – Житомир) – прыжки в высоту.

147. Нартов Александр (Харьковская область) – прыжки в высоту.

148. Демьянюк Дмитрий (Львовская область) – прыжки в высоту.

149. Билоног Юрий (Одесская область) – толкание ядра.

150. Авраменко Роман (Крым) – метание копья.

151. Виноградов Евгений (Киевская область) – метание молота.

152. Касьянов Алексей (Запорожская область) – многоборье.

153. Бодров Игорь (Харьковская область) – бег 200 м.

154. Глущенко Дмитрий (Киев) – бег 100 м.

155. Книш Михаил (Винницкая область) – бег 400 м.

156. Семенов Алексей (Донецкая область) – толкание ядра.

157. Семенов Андрей (Одесская область) – диск.

158. Тугай Игорь (Киевская область) – метание молота.

159. Рубанко Артем (Киевская область) – метание молота.

160. Пигида Наталия (Киевская область) – бег 200 м; эстафета 4 х 100 ; эстафета 4 х 400 м.

161. Штангеева Ирина (Донецкая область) – бег 200 м; эстафета 4 х 100 м.

162. Чебану Елена (Харьковская область) – эстафета 4 х 100 м.

163. Шепетюк Ирина (Ивано-Франковская область) – 4 х 100 м эстафета.

164. Погребняк Наталия (Харьковская область) – бег 100м; эстафета 4 х 100 м.

165. Ефремова Антонина (Донецкая область) – бег 400 м; эстафета 4 х 400 м.

166. Щербак Оксана (Полтавская область) – эстафета 4 х 400 м.

167. Карандюк Ксения (Киев) – эстафета 4 х 400 м.

168. Петлюк Татьяна (Киев) – бег 800 м; эстафета 4 х 400.

169. Рабченюк Анастасия (Киев) – бег 400 м /б; эстафета 4 х 400 м.

170. Снигур Евгения (Харьковская область) – бег 100 м з/б.

171. Лищинская Ирина (Донецкая область) – бег 1500 м.

172. Тобиас Наталья (Донецкая область) – бег 1500 м.

173. Горпинич Валентина (Одесская область) – бег 3000 м з/п.

174. Филонюк Татьяна (Хмельницкая область) – марафон.

175. Кревсун Юлия (Донецкая область) – бег 800 м.

176. Зозуля Вера (Тернопольская область) – 20 км ходьба.

177. Прокопук Надежда (Волынская область) – 20 км ходьба.

178. Паламар Вита (Запорожская область) – прыжки в высоту.

179. Степина Виктория (Николаев – Запорожье) – прыжки в высоту.

180. Рыбалко Виктория (Запорожская область) – прыжки в длину.

181. Стаднюк Александра (Черкасская область) – прыжки в длину.

182. Саладуха Ольга (Донецкая область) – тройной прыжок.

183. Кулик Лилия (Харьковская область) – тройной прыжок.

184. Мамеева Светлана (Харьковская область) – тройной прыжок.

185. Антонова Елена (Днепропетровская область) – метание диска.

186. Карсак Екатерина (Донецкая область) – метание диска.

187. Семенова-Фокина Наталья (Донецкая область) – метание диска.

188. Секачева Ирина (Киевская область) – метание молота.

189. Новожилова Ирина (Херсонская область) – метание молота.

190. Саенко Инна (Херсон - Ровно) – метание молота.

191. Ляхович Татьяна (Ивано-Франковская область) – метание копья.

192. Иванкова Ольга (Харьковская область) – метание копья.

193. Ребрик Вера (Крым) – метание копья.

194. Блонская Людмила (Крым – Киев) – многоборье; прыжки в длину.

195. Добрынская Наталия (Винницкая область) – многоборье.

196. Мельниченко Анна (Полтавская область) – многоборье.

197. Стуй Кристина (Ивано-Франковская область) – 100 м.

198. Ирхина Юлия (Харьковская область) – 400 м.

199. Беркут Наталия (Киевская область) – бег 10000 м.

200. Кущ Наталия (Донецкая область) – прыжки с шестом.

201. Скляренко Оксана (Днепропетровская область) – марафон.

202. Мищенко Анна (Харьковская область) – 1500 м.

203. Головченко Татьяна (Сумская область) – бег 5000 м.

204. Лукашевич Алексей (Днепропетровская область) – длина.

205. Гладун Зоя (Винницкая область) – 800 м.

206. Красовская Елена (Запорожская область) – 100 м з/п.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

207. Ивашко Маркиян (Львовская область) – личные, команда.

208. Рубан Виктор (Харьковская область) – личные, команда.

209. Сердюк Александр (Харьковская область) – личные, команда.

210. Коваль Виктория (Харьковская область) – личные.

211. Бережная Татьяна (Харьковская область) – личные.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

212. Айвазян Артур (Крым) – винтовка МГ-9; МГ-6; ГП-6.

213. Лазейкин Александр (Крым) – винтовка ГП-6.

214. Сухоруков Юрий (Донецкая область) – винтовка МГ-9; МГ-6.

215. Бондарук Роман (Львовская область) – скорострельный пистолет МП-8.

216. Петрив Александр (Львовская область) – скорострельный пистолет МП-8.

217. Омельчук Олег (Ровенская область) – пистолет ПП-3; МП-6.

218. Рыбовалов Иван (Одесская область) – пистолет ПП-3; МП-6.

219. Костевич Елена (Черниговская область) – пистолет ПП-2; МП-5.

220. Кальныш Наталия (Днепропетровская область) – винтовка ГП-4; МГ-5.

221. Шарипова Дарья (Черкасская область) – винтовка ГП-4.

222. Шитко Дарья (Херсонская область) – винтовка МГ-5.

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ

223. Мильчев Николай (Одесская область) – skeep (круг).

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

224. Никитин Юрий (Николаевская область) – индивидуальные прыжки.

225. Мовчан Елена (Николаевская область) – индивидуальные прыжки.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

226. Кваша Илья (Николаевская область) – трамплин 3 м синхрон, индивидуальный.

227. Миляев Константин (Николаевская область) – вышка 10 м.

228. Захаров Антон (Запорожская область) – синхронные прыжки трамплин 3 м; вышка 10 м.

229. Пригоров Алексей (Харьковская область) – трамплин 3 м синхрон.

230. Шляхов Юрий (Днепропетровская область) – трамплин 3 м индивидуальный.

231. Федорова Елена (Николаевская) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.

232. Прокопчук Юлия (Киев) – вышка 10 м.

233. Волощенко Мария (Луганская область) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.

234. Писменская Анна (Луганск – Винница) – синхронные прыжки, трамплин 3 м.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

235. Кирпулянский Дмитрий (Донецкая область) – личный зачет.

236. Тимощенко Павел (Киев) – личный зачет.

237. Терещук Виктория (Луганская область) – личный зачет.

ТЕННИС

238. Бондаренко Екатерина (Харьковская область) – парный разряд.

239. Бондаренко Елена (Харьковская область) – парный разряд.

240. Корытцева Мария (Харьковская область) – парный разряд.

241. Перебыйнис Татьяна (Харьковская область) – парный разряд.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

242. Коу Лей (Донецкая область) – одиночный разряд.

243. Песоцкая Маргарита (Киев) – одиночный разряд.

244. Сорочинская Татьяна (Харьковская область) – одиночный разряд.

ТРИАТЛОН

245. Поликарпенко Владимир (Киев) – личные.

246. Сапунова Юлия (Жытомирская область) – личные.

ФЕХТОВАНИЕ

247. Никишин Богдан (Днепропетровская область) – шпага личная, команда.

248. Хворост Максим (Харьковская область) – шпага личная, команда.

249. Чумак Дмитрий (Киев) – шпага личная, команда.

250. Пундик Галина (Хмельницкая область) – сабля личная, команда.

251. Харлан Ольга (Николаевская область) – сабля личная, команда.

252. Хомрова Елена (Одесса – Николаев) – сабля личная, команда.

253. Лелейко Ольга (Киев) – рапира.

254. Шемякина Яна (Львовская область) – шпага личная.

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