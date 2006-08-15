В Киев приедет ”Ливерпуль”

Израильский футбольный клуб "Маккаби" из Хайфы проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2006/2007 года против английского "Ливерпуля" 22 августа в Киеве, говорится в распространенном в понедельник заявлении УЕФА.

Игра пройдет на стадионе киевского "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 21:35 по местному времени. По итогам первого матча "Ливерпуль" ведет 2:1.

Напомним, что УЕФА постановила не проводить ни одного матча европейских футбольных турниров в Израиле по соображениям безопасности из-за вооруженного конфликта на севере страны и в Ливане.

Как отмечается в заявлении, администрация УЕФА продолжает внимательно следить за развитием событий в Израиле. Решение по поводу любых международных матчей на территории этой страны будет принято отдельно, в зависимости от того, как изменится обстановка.

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