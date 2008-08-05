Павленко рассказал, кто на чьи деньги едет в Пекин

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что поездка в Пекин группы поддержки национальной олимпийской сборной не финансируется из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Что касается артистов и других лиц, то к их утверждению и финансированию министерство не имеет никакого отношения», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр подчеркнул, что пребывание на Олимпиаде группы поддержки, в состав которой входят артисты и эстрадные исполнители, финансируется за счет средств Национального олимпийского комитета Украины, а также за счет спонсорских средств или личных средств самих артистов.

Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что группы поддержки формировались на основе опросов спортсменов. «Национальный олимпийский комитет предоставит отчет о финансировании каждого человека. Не будет никаких проблем или скандалов с их пребыванием», - сообщил он.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет готовы оказать содействие каждому украинцу, который изъявил желание поддержать украинских спортсменов на олимпийских играх.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что в состав официальной делегации Украины на олимпийских играх включено 254 спортсмена, которые будут выступать в 28 видах спорта.

Как сообщал УНИАН, национальную олимпийскую сборную Украины во время Игр XXIX Олимпиады в Пекине поддерживают семь звезд украинской эстрады: Виктор ПАВЛИК, Наталия ВАЛЕВСКАЯ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Борис БАРСКИЙ, Снежана ЕГОРОВА, Антон МУХАРСКИЙ и КАМАЛИЯ. Артисты поедут в Пекин в две смены – с 6 по 16 августа и с 16 по 26 августа, и остановятся в гостинице. Они намерены посетить все соревнования, в которых будут принимать участие украинские атлеты.

*** Игры ХХІХ летней Олимпиады состоятся с 8 по 24 августа 2008 года. На них будут разыграны 302 комплекта наград. Национальная сборная команда Украины будет представлена в 28 видах спорта.