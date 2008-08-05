Лучшей футбольной командой в мире признан клуб из Белоруссии

Белорусский футбольный клуб БАТЭ из города Борисов признан лучшей командой мира в июле по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), пишет газета "Белорусские новости".

По данным IFFHS, в прошлом месяце БАТЭ набрал больше всех очков в мировом клубном рейтинге, переместившись со 173-й на 93-ю строчку. Такой прогресс объясняется тем, что белорусский клуб выиграл три матча в Лиге чемпионов и последние десять встреч чемпионата своей страны.

На счету БАТЭ стало 117 баллов, что позволило ему опередить такие именитые клубы, как итальянский "Ювентус", французский "ПСЖ", голландский "Аякс" испанские "Депортиво" и "Мальорка", немецкий "Штутгарт", английские "Астон Вилла" и "Манчестер Сити".

А возглавляет рейтинг английский "Манчестер Юнайтед", в активе которого 286 очков.

Впрочем, вокруг побед белорусов в Лиге чемпионов уже разгорелся скандал. БАТЭ неожиданно добился гостевой победы над бельгийским "Андерлехтом" со счетом 2:1, напоминает Лента.ру. Однако по данным болгарской газеты "Новинар", команды подозреваются в нечестной игре. Интерес болгар объясняется тем, что победитель пары "Андерлехт" – БАТЭ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с болгарским клубом "Левски". В случае дисквалификации бельгийской и белорусской команд "Левски" без борьбы выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Комитет УЕФА уже начал проверку всех обстоятельств матча в Брюсселе. На ответную встречу в Борисове, которая пройдет 6 августа, будет направлен специальный представитель. Его задачей будет следить, чтобы команды не играли по заранее спланированному сценарию.

Такое развитие событий предполагают и в букмекерских конторах Европы, где сделано большое количество ставок на победу "Андерлехта" со счетом 2:0. Также стало известно, что бельгийский клуб уже заказал гостиницу в Софии, где должна пройти одна из двух игр с "Левски".