Сёмин отправит разведчика на матч "Спартака"

Главный тренер "Динамо" Юрий Сёмин рассказал, как относится к тому, что будущий соперник команды по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов - "Спартак" - отказался от услуг Титова и Калиниченко.

"Находясь далеко от эпицентра событий, трудно давать комментарии. Для меня ясно лишь то, что сразу найти достойную замену таким квалифицированным футболистам будет сложно. А как отсутствие Титова и Калиниченко отразится на игре "Спартака" - предсказать не берусь. Например, в Томске красно-белые одержали победу, но соперник, по моим ощущениям, был как минимум не хуже. Обязательно отправим "разведчика" на матч "Спартака" с "Химками" (9 августа). В Москву поедет кто-то из моих помощников - Овчинников или Зуев. Я бы сам слетал, но у "Динамо" в этот день своя игра", — подчеркнул наставник.

Чемпионат.ру