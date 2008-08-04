Дерюгина проиграла в арбитражном суде

Ирина Дерюгина сможет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, но лишь как тренер. В то же время Спортивный арбитражный суд подтвердил остальные санкции, которые наложила на Дерюгину Международная федерация гимнастики, обвинившая ее в нарушениях дисциплинарного кодекса, передает Радио Свобода.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск украинского тренера и судьипо гимнастике, бывшей чемпионки мира, к Международной федерации гимнастики лишь частично.

Суд в Лозанне снял с Ирины Дерюгиной запрет на участие в любых официальных мероприятиях Федерации, в частности и в Олимпийских играх.

Таким образом она сможет присутствовать на Играх в Пекине как член украинской делегации, то есть как тренер.

В то же время Спортивный арбитражный суд оставил в силе все другие санкции, которые наложила на Ирину Дерюгину Международная федерация гимнастики, сообщил Суд.

Ирина Дерюгина также должна оплатить 2 тысячи швейцарских франков (почти столько же в долларах США) судебных расходов Федерации.