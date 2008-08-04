Папа Римский поздравил руководство КНР
00:28, 04 августа 2008Спорт
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С предстоящим открытием Олимпиады
Папа Римский Бенедикт XVI направил руководству КНР свои поздравления в связи с предстоящим открытием летних Олимпийских игр в Пекине. В сообщении Ватикана указывается, что понтифик будет "внимательно следить за олимпийскими соревнованиями с глубоким дружеским чувством", и надеется, что спорт сможет стать "попыткой установления братства и мира между народами", пишет РосБизнесКонсалтинг.
Олимпиада в Пекине пройдет с 8 по 24 августа.
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