Папа Римский поздравил руководство КНР

Папа Римский Бенедикт XVI направил руководству КНР свои поздравления в связи с предстоящим открытием летних Олимпийских игр в Пекине. В сообщении Ватикана указывается, что понтифик будет "внимательно следить за олимпийскими соревнованиями с глубоким дружеским чувством", и надеется, что спорт сможет стать "попыткой установления братства и мира между народами", пишет РосБизнесКонсалтинг.

Олимпиада в Пекине пройдет с 8 по 24 августа.