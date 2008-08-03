Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Ворскла 1:3 (Любенович 16 - Кравченко 21, Цурри 31, Кулаков 43)

Шахтер - Ильичевец 3:0 (Нефедов 4 автогол, Селезнев 82, Брандао 85)

Заря - Металлург З 0:0

Напомним результаты остальных матчей тура.

Кривбасс - Металлург Д 1:2

ФК Харьков - Арсенал 1:1

ФК Львов - Днепр 0:1

Динамо - Металлист 1:2

Черноморец - Карпаты 3:0.

Металлург - единоличный лидер и единственная команда премьер-лиге, не потерявшая ни одного очка. Металлист занимает место на второй строчке (7 очков), оттеснив вниз Динамо, где к нему сегодня поднялась Ворскла (по 6 очков).