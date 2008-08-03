Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:49, 03 августа 2008Спорт
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Шахтер открывает счет победам
Завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Ворскла 1:3 (Любенович 16 - Кравченко 21, Цурри 31, Кулаков 43)
Шахтер - Ильичевец 3:0 (Нефедов 4 автогол, Селезнев 82, Брандао 85)
Заря - Металлург З 0:0
Напомним результаты остальных матчей тура.
Кривбасс - Металлург Д 1:2
ФК Харьков - Арсенал 1:1
ФК Львов - Днепр 0:1
Динамо - Металлист 1:2
Черноморец - Карпаты 3:0.
Металлург - единоличный лидер и единственная команда премьер-лиге, не потерявшая ни одного очка. Металлист занимает место на второй строчке (7 очков), оттеснив вниз Динамо, где к нему сегодня поднялась Ворскла (по 6 очков).
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