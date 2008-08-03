"Севилья" увозит из Москвы Кубок РЖД

Московский "Локомотив" потерпел крупное поражение от испанской "Севильи" в финале международного футбольного турнира Кубок РЖД. Решающая игра, состоявшаяся 3 августа, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. "Локомотив" занял второе место, третьим стал "Челси", а четвертым - "Милан".

В финале Кубка РЖД "Севилья" открыла счет уже на четвертой минуте, когда Ромарик нанес точный удар головой после подачи углового. На 23-й минуте второй гол забил Аруна Коне, также поразивший ворота "Локомотива" ударом головой. Окончательный счет (3:0) в концовке встречи установил Эрнесто Чевантон.

Кубок РЖД проходил в Москве второй год подряд. В августе 2007 года победителем турнира стал голландский ПСВ, а "Локомотив" занял четвертое место. В 2008 году в полуфиналах "Севилья" победила "Милан", а "Локомотив" - "Челси". В матче за третье место "Челси" взял верх над "Миланом" со счетом 5:0.

Лента.ру