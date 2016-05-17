Телохранители президента Украины завоевали первое место в чемпионате Европы "Bodyguard-2016"

Чемпионат Европы по многоборью телохранителей "BODYGUARD-2016" проходил 14-17 мая 2016 года в Республике Болгария. В соревнованиях принимали участие 15 сильнейших команд телохранителей из разных стран Европы: Украины, Беларуси, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии и Польши.

Украину на соревнованиях представляли 5 команд: Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны Украины (женщины), Днепропетровской федерации телохранителей, мужская и женская команды Управления полиции охраны по физической безопасности города Киева Национальной полиции Украины.

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Программа соревнований охватывала весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны: техника и тактика охранных мероприятий, рукопашный бой, огневая подготовка, безопасность во время управления автомобилем и доврачебная помощь.

В частности, участники турнира демонстрировали тактику и технику сопровождения и защиты VIP-персоны во время пешего сопровождения. Телохранители также соревновались в выполнении задачи по стрельбе в трех дисциплинах: из различных положений, для защиты VIP-лица и с автомобиля.