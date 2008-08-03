"Челси" забил пять голов "Милану"

Лондонский "Челси" победил итальянский "Милан" в матче за третье место Кубка Российских железных дорог, который завершается в Москве 3 августа. В утешительном финале англичане взяли верх со счетом 5:0. Таким образом, "Челси" занял третье место, а "Милан" остался последним.

Позднее в воскресенье в финале встретятся московский "Локомотив" и "Севилья".

В матче "Милан" - "Челси" лондонцы открыли счет уже на третьей минуте. Фрэнк Лэмпард выполнил навес со штрафного, мяч задел голову одного из игроков "Милана" и влетел в ворота Желько Калача. Уже через пять минут второй гол забил Николя Анелька, точно пробивший с линии штрафной в левый нижний угол.

На 18-й минуте капитан "Милана" Паоло Мальдини отдал пас своему вратарю Калачу, но голкипер, пытаясь сделать длинный пас, не попал по мячу. Ошибкой Калача воспользовался Анелька, легко поразивший пустые ворота.

В начале второго тайма Анелька оформил хет-трик. Свой третий гол француз забил ударом головой после навеса с фланга в исполнении своего соотечественника Флорана Малуда. На 58-й минуте Анелька отличился еще раз, причем ему вновь ассистировал Малуда. Окончательный счет матча - 5:0 в пользу "Челси".

Напомним, что 1 августа в полуфиналах Кубка РЖД "Севилья" победила "Милан" (1:0), а "Локомотив" переиграл "Челси". Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были игроки российского клуба.

Лента.ру