Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины

Кривбасс - Металлург Д 1:2 (Мелащенко 53 - Фернандеш 37, Зотов 86)

ФК Харьков - Арсенал 1:1 (Чеберячко 45 - Симоненко 65)

ФК Львов - Днепр 0:1 (Лепа 71)

Динамо - Металлист 1:2 (Нинкович 45 - Валяев 38, Коэльо 67)

Вчера Черноморец выиграл у Карпат 3:0.

Завтра состоятся матчи: Таврия - Ворскла, Шахтер - Ильичевец, Заря - Металлург З.

Металлург остался единственной командой в премьер-лиге, не потерявшей ни одного очка. А Металлист занимает место на второй строчке, оттеснив вниз Динамо.