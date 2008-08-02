Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:51, 02 августа 2008Спорт
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Металлург ведет выигрышную серию
Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины
Кривбасс - Металлург Д 1:2 (Мелащенко 53 - Фернандеш 37, Зотов 86)
ФК Харьков - Арсенал 1:1 (Чеберячко 45 - Симоненко 65)
ФК Львов - Днепр 0:1 (Лепа 71)
Динамо - Металлист 1:2 (Нинкович 45 - Валяев 38, Коэльо 67)
Вчера Черноморец выиграл у Карпат 3:0.
Завтра состоятся матчи: Таврия - Ворскла, Шахтер - Ильичевец, Заря - Металлург З.
Металлург остался единственной командой в премьер-лиге, не потерявшей ни одного очка. А Металлист занимает место на второй строчке, оттеснив вниз Динамо.
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