Начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу
20:56, 01 августа 2008Спорт
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Впереди два футбольных дня
Матчем Черноморца и Карпат начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу
Черноморец - Карпаты 3:0 (Васкес 26, Корытько 46, 64).
У Черноморца это первый выигрыш и первые 3 очка в сезоне, Карпаты довольствуются одним очком, добытым в игре с Шахтёром.
Завтра состоятся матчи: Динамо - Металлист, Кривбасс - Металлург Д, ФК Харьков - Арсенал, ФК Львов - Днепр. Послезавтра: Таврия - Ворскла, Шахтер - Ильичевец, Заря - Металлург З
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