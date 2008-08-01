Начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу

Впереди два футбольных дня

Матчем Черноморца и Карпат начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Карпаты 3:0 (Васкес 26, Корытько 46, 64). У Черноморца это первый выигрыш и первые 3 очка в сезоне, Карпаты довольствуются одним очком, добытым в игре с Шахтёром. Завтра состоятся матчи: Динамо - Металлист, Кривбасс - Металлург Д, ФК Харьков - Арсенал, ФК Львов - Днепр. Послезавтра: Таврия - Ворскла, Шахтер - Ильичевец, Заря - Металлург З

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