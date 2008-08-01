В Украине начался международный джампинг-фестиваль

Сегодня в Житомире начался трехдневный международный фестиваль по прыжкам с моста "Первый международный Rope jumping фестиваль".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, на фестиваль прибыли команды из различных регионов Украины, России, Беларуси.

Участники фестиваля будут демонстрировать свое мастерство на пешеходном мосту в парке имени Юрия Гагарина.

Обязательным условием участия в фестивале является наличие страховки.

Такое мероприятие в Житомире происходит впервые.