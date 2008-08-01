В Украине начался международный джампинг-фестиваль
20:04, 01 августа 2008Спорт
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... с моста в парке имени Гагарина
Сегодня в Житомире начался трехдневный международный фестиваль по прыжкам с моста "Первый международный Rope jumping фестиваль".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, на фестиваль прибыли команды из различных регионов Украины, России, Беларуси.
Участники фестиваля будут демонстрировать свое мастерство на пешеходном мосту в парке имени Юрия Гагарина.
Обязательным условием участия в фестивале является наличие страховки.
Такое мероприятие в Житомире происходит впервые.
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