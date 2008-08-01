Суркис видит в игре со "Спартаком" единственную проблему

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьёвки третьего отборочного этапа Лиги чемпионов, в котором его команда в случае успеха в ответном матче против ирландской "Дрогеды" может сразиться за путёвку в групповой раунд с московским "Спартаком".

"Реакция на жеребьёвку абсолютно нормальная, спокойная. Потому что если вы следили за её ходом, то видели, что в потенциальных соперниках у нас оставались "Ювентус", "Фиорентина", "Барселона", "Ливерпуль" — команды, которые на сегодняшний день будут всё-таки посильнее "Спартака". В любом случае, нам надо играть и проходить в групповой турнир Лиги чемпионов. Единственная проблема — это то, что спартаковцы играют на искусственном поле".

Чемпионат.ру