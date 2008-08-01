Жеребьевка Кубка УЕФА: Днепр поедет в Швейцарию
... где встретится с луганской командой
Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. Представитель украинского чемпионата в этом турнире Днепр, занявший в прошлогоднем первенстве страны 4-е место, сыграет со командой Беллинцона из г.Лугано (Швейцария).
Первый матч пройдет 14 августа в Украине, ответный в Швейцарии ровно через две недели.
Все 32 пары выглядят так:
Широки Бриег (Босния) - Бешикташ (Турция)
Брага (Португалия) - Зриньски (Босния)
Локомотив (София, Болгария) - Борац (Сербия)
Войводина (Сербия) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль)
Арис (Греция) - Славен (Хорватия)
Литекс (Болгария) - Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль)
Депортиво (Испания) - Хайдук (Хорватия)
АПОЭЛ (Кипр) - Црвена Звезда (Сербия)
Влазния (Албания) - Наполи (Италия)
Маккаби (Нетания, Израиль) - Черно Море (Болгария)
Омония (Кипр) - АЕК (Греция)
Металург (Лиепая, Латвия) - Васлуй (Румыния)
Цюрих (Швейцария) - Штурм (Австрия)
Штутгарт (Германия) - Дьор (Венгрия)
Лех (Польша) - Грассхопперс (Швейцария)
Слован (Чехия) - Жилина (Словакия)
ВИТ-Джорджия (Грузия) - Аустрия (Вена, Австрия)
Янг Бойз (Швейцария) - Дебрецен (Венгрия)
Легия (Польша) - ФК Москва (Россия)
Днепр (Украина) - Беллинцона (Швейцария)
Любляна (Словения) - Герта (Германия)
Судува (Литва) - Зальцбург (Австрия)
Юргорден (Швеция) - Русенборг (Швеция)
Куин оф Саут (Шотландия) - Норселлан (Дания)
Гент (Бельгия) - Калмар (Швеция)
Манчестер Сити (Англия) - Мидтъюлланд (Дания)
Хонка (Финляндия) - Викинг (Норвегия)
Хака (Финляндия) - Брондбю (Дания)
Стабек (Норвегия) - Ренн (Франция)
Копенгаген (Дания) - Лиллестрем (Норвегия)
Эльфсборг (Швеция) - Сент-Патрик (Ирландия)
Астон Вилла (Англия) - Хафнарфьордур (Исландия)