Жеребьевка Кубка УЕФА: Днепр поедет в Швейцарию

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. Представитель украинского чемпионата в этом турнире Днепр, занявший в прошлогоднем первенстве страны 4-е место, сыграет со командой Беллинцона из г.Лугано (Швейцария).

Первый матч пройдет 14 августа в Украине, ответный в Швейцарии ровно через две недели.

Все 32 пары выглядят так:

Широки Бриег (Босния) - Бешикташ (Турция)

Брага (Португалия) - Зриньски (Босния)

Локомотив (София, Болгария) - Борац (Сербия)

Войводина (Сербия) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль)

Арис (Греция) - Славен (Хорватия)

Литекс (Болгария) - Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль)

Депортиво (Испания) - Хайдук (Хорватия)

АПОЭЛ (Кипр) - Црвена Звезда (Сербия)

Влазния (Албания) - Наполи (Италия)

Маккаби (Нетания, Израиль) - Черно Море (Болгария)

Омония (Кипр) - АЕК (Греция)

Металург (Лиепая, Латвия) - Васлуй (Румыния)

Цюрих (Швейцария) - Штурм (Австрия)

Штутгарт (Германия) - Дьор (Венгрия)

Лех (Польша) - Грассхопперс (Швейцария)

Слован (Чехия) - Жилина (Словакия)

ВИТ-Джорджия (Грузия) - Аустрия (Вена, Австрия)

Янг Бойз (Швейцария) - Дебрецен (Венгрия)

Легия (Польша) - ФК Москва (Россия)

Днепр (Украина) - Беллинцона (Швейцария)

Любляна (Словения) - Герта (Германия)

Судува (Литва) - Зальцбург (Австрия)

Юргорден (Швеция) - Русенборг (Швеция)

Куин оф Саут (Шотландия) - Норселлан (Дания)

Гент (Бельгия) - Калмар (Швеция)

Манчестер Сити (Англия) - Мидтъюлланд (Дания)

Хонка (Финляндия) - Викинг (Норвегия)

Хака (Финляндия) - Брондбю (Дания)

Стабек (Норвегия) - Ренн (Франция)

Копенгаген (Дания) - Лиллестрем (Норвегия)

Эльфсборг (Швеция) - Сент-Патрик (Ирландия)

Астон Вилла (Англия) - Хафнарфьордур (Исландия)