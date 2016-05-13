Сочи-2014: Украденная победа

Помните события двухлетней давности, когда президент соседнего государства со своими подогреваемыми телеоптимизмом согражданами пускали пузыри радости от побед на домашней сочинской Олимпиаде? Российские пропагандисты назвали это явление куражом и заявили, что в этом состоянии возбуждения могут перевернуть весь мир. Что они и сделали на региональном уровне, украв у украинцев Крым и развязав весной 2014 года кровопролитную войну на Донбассе. Тогда эту операцию нарекли «русской весной» и борьбой с «украинским фашизмом».

За два года «весна» выродилась в показательную карательную операцию против самой лояльной к России части Украины. «Фашистов» так и не обнаружили, хотя российские спецслужбы очень старались их создать.

Но исходным импульсом окончательного публичного перехода соседей на сторону зла стала Олимпиада в Сочи.

«Победная» Олимпиада, на которой российские спортсмены получили 33 медали, включая 13 золотых, оказалась фальшивкой.

Как оказалось, как и многое другое в истории России, «победа» в Сочи была достигнута краплеными картами. Многие российские спортсмены получили свои награды используя нечестные методы борьбы, а именно употребляя допинг. В этом им помогала вся государственная машина.

«Победная» Олимпиада, на которой российские спортсмены получили 33 медали, включая 13 золотых, оказалась фальшивкой: награды были украдены у честных спортсменов из других стран путем использования запрещенных стимуляторов.

В пятницу многие крупнейшие газеты мира сообщили, что десятки российских спортсменов на Зимних играх в находящихся в субтропиках Сочи, включая 15 призеров, принимали допинг.

В частности, влиятельная The New York Times сообщает, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков участвовавший в российской допинговой программе, созданной, чтобы обеспечить преимущество россиян на домашней Олимпиаде, разработал специальный коктейль, состоящий из трех запрещенных препаратов.

По информации западных медиа, замешанными в этом оказались 14 членов сборной по лыжным гонкам и, а также ветеран-бобслеист, выигравший две золотые медали.

РФ предсказуемо назвали все обвинения в возведении шулерства в главный принцип государственной политики в области спорта «нападками на российских спорт и спортсменов».

Со ссылкой на Родченкова сообщается, что по ночам российские эксперты антидопинговой лаборатории вместе с сотрудниками служб разведки тайно заменили образцы мочи, в которых содержался допинг, на чистые, собранные несколькими месяцами ранее.

Официальные лица РФ предсказуемо назвали все обвинения в возведении шулерства в главный принцип государственной политики в области спорта «нападками на российских спорт и спортсменов».

"Эти утверждения абсолютно голословны. Они не основаны на сколько бы то ни было заслуживающих доверия данных и ничем не подкреплены. Это выглядит как, клевета перебежчика, что-то типа этого. Доверять таким голословным заявлениям не имеет смысла", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как мы помним, аналогичным образом российские чиновники реагировали и на другие подобные обвинения в использовании допинга для достижения побед своих спортсменов, которые сотрясали российский спорт последние несколько лет.

Во всех тоталитарных государствах спорт больше, чем просто игра.

Ждать от преступников и их покровителей явки с повинной не приходится. Мы в Украине, в которой Россия вот уже два года проводит показательную операцию устрашения и при этом на глазах всего мира врет о «гражданской войне» и «фашистах», это прекрасно понимаем.

Во всех тоталитарных государствах спорт больше, чем просто игра. Это большая и грязная политика. Что и было наглядно продемонстрировано путинской Россией в очередном скандале со шпионским привкусом.

За попыткой украсть у олимпийских богов их золото должно последовать наказание. Поэтому международные спортивные организации сейчас стоят перед сложным выбором; что с этим «спортом» делать? Так как через несколько месяцев российские атлеты под тем же руководством будут бороться за медали на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году Россия будет принимать мировое футбольное первенство.

Как там говорил великий Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен!»

Юрий Куликов