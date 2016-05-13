Сочи-2014: Украденная победа

Сочи-2014: Украденная победаЮрий Куликов
Помните события двухлетней давности, когда президент соседнего государства со своими подогреваемыми телеоптимизмом согражданами пускали пузыри радости от побед на домашней сочинской Олимпиаде? Российские пропагандисты назвали это явление куражом и заявили, что в этом состоянии возбуждения могут перевернуть весь мир. Что они и сделали на региональном уровне, украв у украинцев Крым и развязав весной 2014 года кровопролитную войну на Донбассе. Тогда эту операцию нарекли «русской весной» и борьбой с «украинским фашизмом».
За два года «весна» выродилась в показательную карательную операцию против самой лояльной к России части Украины. «Фашистов» так и не обнаружили, хотя российские спецслужбы очень старались их создать.
Но исходным импульсом окончательного публичного перехода соседей на сторону зла стала Олимпиада в Сочи.
«Победная» Олимпиада, на которой российские спортсмены получили 33 медали, включая 13 золотых, оказалась фальшивкой.
Как оказалось, как и многое другое в истории России, «победа» в Сочи была достигнута краплеными картами. Многие российские спортсмены получили свои награды используя нечестные методы борьбы, а именно употребляя допинг. В этом им помогала вся государственная машина.
«Победная» Олимпиада, на которой российские спортсмены получили 33 медали, включая 13 золотых, оказалась фальшивкой: награды были украдены у честных спортсменов из других стран путем использования запрещенных стимуляторов.
В пятницу многие крупнейшие газеты мира сообщили, что десятки российских спортсменов на Зимних играх в находящихся в субтропиках Сочи, включая 15 призеров, принимали допинг.
В частности, влиятельная The New York Times сообщает, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков участвовавший в российской допинговой программе, созданной, чтобы обеспечить преимущество россиян на домашней Олимпиаде, разработал специальный коктейль, состоящий из трех запрещенных препаратов.
По информации западных медиа, замешанными в этом оказались 14 членов сборной по лыжным гонкам и, а также ветеран-бобслеист, выигравший две золотые медали.
РФ предсказуемо назвали все обвинения в возведении шулерства в главный принцип государственной политики в области спорта «нападками на российских спорт и спортсменов».
Со ссылкой на Родченкова сообщается, что по ночам российские эксперты антидопинговой лаборатории вместе с сотрудниками служб разведки тайно заменили образцы мочи, в которых содержался допинг, на чистые, собранные несколькими месяцами ранее.
Официальные лица РФ предсказуемо назвали все обвинения в возведении шулерства в главный принцип государственной политики в области спорта «нападками на российских спорт и спортсменов».
"Эти утверждения абсолютно голословны. Они не основаны на сколько бы то ни было заслуживающих доверия данных и ничем не подкреплены. Это выглядит как, клевета перебежчика, что-то типа этого. Доверять таким голословным заявлениям не имеет смысла", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как мы помним, аналогичным образом российские чиновники реагировали и на другие подобные обвинения в использовании допинга для достижения побед своих спортсменов, которые сотрясали российский спорт последние несколько лет.
Во всех тоталитарных государствах спорт больше, чем просто игра.
Ждать от преступников и их покровителей явки с повинной не приходится. Мы в Украине, в которой Россия вот уже два года проводит показательную операцию устрашения и при этом на глазах всего мира врет о «гражданской войне» и «фашистах», это прекрасно понимаем.
Во всех тоталитарных государствах спорт больше, чем просто игра. Это большая и грязная политика. Что и было наглядно продемонстрировано путинской Россией в очередном скандале со шпионским привкусом.
За попыткой украсть у олимпийских богов их золото должно последовать наказание. Поэтому международные спортивные организации сейчас стоят перед сложным выбором; что с этим «спортом» делать? Так как через несколько месяцев российские атлеты под тем же руководством будут бороться за медали на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году Россия будет принимать мировое футбольное первенство.
Как там говорил великий Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен!»
Юрий Куликов