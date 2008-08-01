«Динамо» в Лиге чемпионов светят серьезные соперники

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника на пути к групповому турниру узнает чемпион Украины «Шахтер».

Велика вероятность того, что противник у «горняков» будет из числа проходных. «Шахтер», согласно рейтингу УЕФА, находится в числе сеяных команд, поэтому сложных вариантов, которые могут достаться дончанам из корзины несеяных, всего два — это мадридский «Атлетико» и стамбульский «Галатасарай». В остальном же все другие команды в корзине несеяных уступают «Шахтеру» в классе.

Что касается «Динамо», то в том случае, если киевляне таки пройдут ирландскую «Дрогеду», в третьем квалификационном раунде у них наверняка будет очень сложный соперник. После провалов в последних розыгрышах Лиги чемпионов «динамовцы» выпали из числа сеяных команд и теперь для того чтобы пробиться в групповой турнир, им, возможно, необходимо будет обыгрывать «Барселону», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Арсенал». В то время, как еще удачным вариантом жеребьевки можно будет считать «Олимпиакос», «Стяуа» или «Марсель».

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