Блохин обиделся на власть

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН считает, что руководство страны должно было поощрить игроков национальной сборной за высокий результат на Чемпионате мира-2006 в Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.БЛОХИН заявил сегодня на пресс-конференции в Конча-Заспе.

«Я уже прошел Рим, Крым и медные трубы. С меня при Советском Союзе уже два раза заслуженного (тренера) снимали, потом и здесь пугали. Я прошел ту власть и эту власть –наградят меня или не наградят - мне все равно, а за ребят обидно», - сказал О.БЛОХИН.

Он подчеркнул, что игроков юношеской сборной России после участия на чемпионате Европы встречал лично президент РФ Владимир ПУТИН.

«Я считают, власть должна понимать, что мы делаем для этой страны, ведь мы играем не для себя», - отметил главный тренер. Он также напомнил, что на площадях, где транслировались матчи Чемпионата мира собирались разные люди, независимо от их политических взглядов. «Футбол объединяет», - подчеркнул О.БЛОХИН.

Он убежден, что когда руководство страны начнет понимать, что кроме политики существуют другие сферы деятельности – искусство, спорт - Украина начнет двигаться вперед.

«Молодых ребят государство должно было поощрить. За команду мне обидно, но сделать я ничего не могу», - сказал О.БЛОХИН.

Как сообщал УНИАН, на минувшем ЧМ-2006 сборная Украины дошла до 1/4 финала, уступив нынешнему чемпиону мира - сборной Италии - со счетом 0:3.